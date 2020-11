दिल्ली में 22 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें, 24 घंटे में 5 हजार से कम केस दर्ज

दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले में अब गिरावट देखी जा रही है. साथ ही मौत के मामले में भी गिरावट आई और राजधानी में 7 नवंबर के बाद अब तक सबसे कम मौतें दर्ज की गई हैं. पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 68 मरीजों की मौत हुई. हालांकि राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 हजार को पार कर गई है.

राष्ट्रीय राजधानी में लगातार दूसरे दिन 5 हजार से कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और आज रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 4,906 नए केस सामने आए. यही नहीं दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट 8% के नीचे रही और यह 7.64% दर्ज की गई.

दिल्ली में इस समय 35,091 एक्टिव केस हैं जो 2 नवंबर के बाद सबसे कम संख्या है. दिल्ली में रिकवरी रेट 92.2% तक पहुंच गई है तो एक्टिव मरीज 6.19% रह गए हैं. इस बीच यहां पर डेथ रेट 1.6% है.

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,906 नए केस आए जिससे संक्रमण के कुल 5,66,648 मामले दर्ज हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6,325 मरीज ठीक हुए जिससे अब तक कुल 5,22,491 मरीज ठीक हो चुके हैं. इस दौरान 68 मरीजों की मौत हुई और अब तक दिल्ली में 9,066 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है.

पिछले 24 घंटें में दिल्ली में 64,186 टेस्ट हुए जिसमें 29,839 RT- PCR टेस्ट और 34,347 एंटीजन टेस्ट हुए. इस तरह से अब तक कुल 62,37,395 टेस्ट हो चुके हैं.

Number of cases and deaths go further down - its going down since 7 Nov. Delhi govt is working very hard. Our doctors, nurses and all other Corona warriors are working round the clock. I urge you all to continue to observe all precautions. pic.twitter.com/rANdc2Wgx3