अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल...CWC की बैठक में क्या-क्या हुआ?

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की शनिवार को हुई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए हैं. किसान, महंगाई और राजनीति हालात को लेकर ये प्रस्ताव बैठक में पारित किए गए हैं. बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व पर सभी नेताओं ने भरोसा जताया है. अगले साल सितंबर तक पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवा लिया जाएगा.

इसके अलावा, कांग्रेस इस साल नवंबर महीने से सदस्यता अभियान चलाएगी जोकि अगले साल मार्च तक चलेगा. बैठक में महंगाई, किसानों के मुद्दों और राजनीतिक हालात पर सरकार के खिलाफ निशाना साधा गया. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 14-29 नवंबर के बीच में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करने जा रही है. इसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोला जाएगा.

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कब होंगे चुनाव?

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में होगा. सीडब्ल्यूसी सदस्यों का पूर्ण सत्र अगले साल सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है. वर्तमान में सोनिया गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की अंतरिम अध्यक्ष हैं.

इससे पहले दिन में सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान, उन्होंने आश्वासन दिया कि पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए जल्द ही पूर्ण संगठनात्मक चुनाव होंगे. वहीं, बैठक के दौरान उन्होंने कुछ असंतुष्ट नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि वे फुल टाइम अध्यक्ष की ही तरह काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि हमने कभी भी सार्वजनिक महत्व और चिंता के मुद्दों को बिना-सोचे समझे हुए नहीं जाने दिया, लेकिन मीडिया के जरिए से मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है.

