भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा थामे चल रहे कांग्रेस नेता का हार्ट अटैक से निधन, राहुल गांधी ने जताया दुख

कांग्रेस सेवा दल के महासचिव कृष्णकांत पांडे का निधन हो गया. वे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे. कृष्णकांत पांडे हाथ में झंडा लेकर यात्रा में चल रहे थे. थोड़ी देर बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई. राहुल गांधी ने कृष्णकांत पांडे के निधन पर शोक जताया है.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस सेवा दल के महासचिव, कृष्णकांत पांडे जी का निधन पूरे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत दुःखद है. उनके प्रियजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. आज, यात्रा के दौरान अंतिम समय में उन्होंने हाथों में तिरंगा थामा था. देश के लिए उनका समर्पण हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा.





कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कृष्णकांत पांडे के निधन पर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेवा दल के महासचिव कृष्ण कुमार पांडे राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए थे और और मेरे साथ चल रहे थे. कुछ मिनटों के बाद उन्होंने एक सहयोगी को झंडा सौंप दिया और वापस चले गए. इसके बाद वे गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

This 62nd morning of Bharat Jodo Yatra, Krishna Kumar Pandey, General Secretary of Seva Dal was holding the national flag and walking with @digvijaya_28 & me. After a few minutes, as is the practice, he handed the flag to a colleague and moved back. Thereafter he collapsed… pic.twitter.com/5rMiCAfu6P