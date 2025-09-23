PM मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने वाले कांग्रेस नेता को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहनाई साड़ी, VIDEO वायरल

महाराष्ट्र के डोंबिवली में सोमवार और मंगलवार को घटी घटनाओं ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है. मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश उर्फ मामा पगारे ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर साझा की.

तस्वीर में प्रधानमंत्री को लाल रंग की साड़ी पहने दिखाया गया था. अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता को सारी पहना दिया है, जिसका वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

मंगलवार सुबह मनपाड़ा रोड पर बीजेपी पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता मामा पगारे को बीच सड़क पर रोक लिया. वहां मौजूद लोगों की नजरों के सामने बीजेपी नेताओं ने पगारे को एक नई और महंगी साड़ी पहनाई. इस दौरान राहगीर भी रुककर यह नजारा देखने लगे.

बीजेपी की इस कार्रवाई में जिलाध्यक्ष नंदकिशोर उर्फ नंदू परब, मंडल अध्यक्ष कर्णमदन जाधव, पदाधिकारी संदीप माली और रिक्शा एसोसिएशन पदाधिकारी दत्ता मालेकर सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे. उनका आरोप है कि पगारे ने प्रधानमंत्री की तस्वीर को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर साझा किया जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुईं.

