कांग्रेस ने पोस्ट किया चाय बेचते हुए PM मोदी का AI video, BJP भड़की BJP बोली- वे OBC पीएम को स्वीकार नहीं कर सकते

कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है. AI जेनेरेटेड इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी चाय बेचते नजर आ रहे हैं. इसमें वे एक रेड कारपेट पर चलते हुए दिख रहे हैं. बीजेपी ने इस वीडियो के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस ओबीसी बैकग्राउंड वाले एक व्यक्ति को सफल होते हुए नहीं देख सकती है.

X
BJP ने इस AI वीडियो के लिए कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई है. (Photo: X/@NayakRagini)
BJP ने इस AI वीडियो के लिए कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई है. (Photo: X/@NayakRagini)

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी का एक AI जेनेरेटेड वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेड कारपेट जैसे दिखने वाले बैकग्राउंड में चाय बेचते नजर आ रहे हैं. वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी चाय की आवाज लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं. पीछे भारत समेत कई देशों का झंडा है. AI वीडियो में पीएम मोदी रेड कारपेट पर चलते दिख रहे हैं. इस वीडियो में उनके एक हाथ में चाय की केतली और दूसरे हाथ में ग्लास दिख रहा है.

 कांग्रेस की सीनियर नेता रागिनी नायक ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, "अब ई कौन किया." इसके साथ उन्होंने लॉफिंग इमोजी भी लगाया है.  

 BJP ने तुरंत इस वीडियो की आलोचना की है और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री को “गाली” देने का आरोप लगाया है. 

इस वीडियो में प्रधानमंत्री हल्के नीले रंग के कोट और काले ट्राउज़र में दिख रहे हैं, उनके हाथ में केतली और चाय का ग्लास है और वे एक रेड-कार्पेट इवेंट में हैं, बैकग्राउंड में इंटरनेशनल झंडे और तिरंगा दिखा हुआ है.

वीडियो में PM मोदी जैसी आवाज में AI ऑडियो में कोई बोलता नजर आ रहा है, “चाय बोलो, चाय.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले कहा है कि वह बचपन में गुजरात के एक ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचते थे.

BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना की है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "रेणुका चौधरी के पार्लियामेंट और शिवसेना का अपमान करने के बाद अब रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘चायवाला’ बैकग्राउंड पर हमला किया है और उनका मजाक उड़ाया है."

शहजाद पूनावाला ने कहा कि एलीट कांग्रेस OBC कम्युनिटी के एक मेहनती PM को स्वीकार नहीं कर सकती जो एक साधारण बैकग्राउंड से आया हो. उन्होंने पहले भी उनके ‘चायवाला’ होने का मज़ाक उड़ाया है, उन्हें 150 से ज़्यादा बार गाली दी है, और बिहार में उनकी मां को भी निशाना बनाया है. लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे."

बिहार चुनाव में भी आया था PM मोदी का AI Video

बिहार चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी की मां एक एआई वीडियो को बिहार कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया था. इसे लेकर बिहार चुनाव में खूब हंगामा हुआ था. 

10 सितंबर को 36 सेकेंड के इस AI वीडियो में PM मोदी को सपने में अपनी मां से मिलते हुए दिखाया गया था. इस वीडियो पर राज्य में बड़ा विवाद हुआ था. ये मामला कोर्ट में गया था. तब पटना हाईकोर्ट ने इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था. 
 

---- समाप्त ----
