कोरोना के लिए सर्द मौसम, प्रदूषण और त्योहारों की भीड़ है किलर कॉम्बिनेशन, बढ़ सकती है मुसीबत

दिल्ली पर डबल मुसीबत है. कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उधर, बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है और दिल्ली की हवा खराब हो रही है. इस बीच राजधानी के बाजारों में त्योहारी सीजन के कारण हो रही भीड़-भाड़ ने परेशानी को तीन गुणा बढ़ा दिया है.

कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने सर्द मौसम, बढ़ते प्रदूषण लेवल और त्योहारों की भीड़भाड़ को कोरोना के लिए किलर कॉम्बिनेशन करार दिया है. वो मानते हैं कि आने वाले समय में इस महामारी को फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती होगी और यह तब जब इससे बचाव का एक मात्र उपाय ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतना है.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी कोरोना के आंकड़े

दिल्ली में कोरोना ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है. 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6 हजार 842 नए मामले दर्ज किए गए जो एक दिन में अबतक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. इतने ही वक्त में राजधानी में 51 लोगों की कोरोना से मौत हो गई. लगातार दूसरे दिन छह हजार से ज्यादा केस सामने आए हैं. दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 4 लाख 9 हजार को पार कर गया है और यहां बीमारी से मरने वाले लोगों की तादाद 6 हजार 703 तक जा पहुंची है.

राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा, 'हां, आप कह सकते हैं. परंतु साथ साथ मेरा यह भी कहना है कि पिछले 15 दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी को हमने फोकस किया है. एग्रेसिव कांटैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं. कोई भी एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसके जितने भी कांटैक्ट हैं उन सब के हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से भी नंबर बढ़ रहे हैं.'

Delhi: Air pollution continues to rise in the national capital as the Air Quality Index (AQI) deteriorates.



Visuals from All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) and Barapullah flyover. pic.twitter.com/ncinmi1Ejz