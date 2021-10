Coal Crisis: कोयले को लेकर केंद्र-राज्यों में तकरार, जानें- किसकी दलीलों में कितना दम?

देश में कोयला संकट (Coal Crisis) और बिजली कटौती (Electricity Crisis) के बीच सियासत भी तेज हो गई है. राज्य सरकारें कोयला संकट को लेकर जहां केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहीं हैं तो वहीं केंद्र का मानना है कि ये संकट राज्यों की वजह से खड़ा हुआ है. सरकार से जुड़े करीबी सूत्रों का दावा है कि अगर राज्यों ने कोल इंडिया (Coal India) के भंडार से अपना कोटा हटा लिया होता तो इस संकट को टाला जा सकता था.

वहीं, सरकार में एक मंत्री बताते हैं कि 'बुरा दौर अब खत्म हो गया है.' उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने बिजली की मांग में बढ़ोतरी की तैयारी करने की बजाय डर पैदा करने की कोशिश की. सूत्रों के मुताबिक, कई राज्यों पर कोल इंडिया का करीब 21 हजार करोड़ रुपये बकाया है. इनमें महाराष्ट्र पर 2600 करोड़, तमिलनाडु पर 1100 करोड़, पश्चिम बंगाल पर 2000 करोड़, दिल्ली पर 278 करोड़, पंजाब पर 1200 करोड़, मध्य प्रदेश पर 1000 करोड़ और कर्नाटक पर 23 करोड़ रुपये बकाया है.

क्या सच में राज्यों की जिम्मेदारी है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पिछले हफ्ते चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने पावर स्टेशनों को कोयला उपलब्ध कराने की मांग की थी, ताकि दिल्ली में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. पंजाब-महाराष्ट्र ने दावा किया है कि कोयले की कमी से उनके 20 पावर प्लांट बंद हो चुके हैं. पंजाब का ये भी कहना है कि उसे जरूरत से आधी कोयला आपूर्ति हो रही है. दिल्ली सरकार पहले ही कोयले की कमी से बिजली कटौती की बात कह चुकी है.

इसी बीच मंगलवार को सरकारी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NTPC ने एक ग्राफ शेयर कर दावा किया है कि कंपनी दिल्ली को जितनी बिजली दे रही है, उसमें से सिर्फ 70% का ही इस्तेमाल हो रहा है. कंपनी ने ट्वीट किया, 'NTPC दिल्ली को जितनी जरूरत है उतनी बिजली सप्लाई कर रही है. डेटा के मुताबिक (1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर), दिल्ली डिस्कॉम्स (वितरण कंपनियों) ने NTPC की ओर से जितनी बिजली दी गई, उसमें से 70% ही ली.' NTPC के आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 11 अक्टूबर को दिल्ली डिस्कॉम्स (Delhi DISCOMs) को 54.83 मिलियन यूनिट बिजली दी गई, लेकिन उसमें से 38.81 मिलियन यूनिट ही ली गई.

NTPC has been making available required #power for Delhi. As the data shows (1st October to 11th October), Delhi DISCOMs have been scheduling only 70% of power that has been made available by NTPC.@MinOfPower @OfficeOfRKSingh @power_pib @PIB_India @CMDNTPC pic.twitter.com/n5qU5PxRWO