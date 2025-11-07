scorecardresearch
 

Feedback

छत्तीसगढ़ में फिल्मी ड्रामा, लापता शख्स को मृत मानकर परिवार ने दफनाया किसी और का शव

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक परिवार ने अपने लापता बेटे को मृत समझकर गलत शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बाद में रिश्तेदार ने जब शख्स के जिंदा होने की जानकारी परिवार को दी तो परिवार ने अपने बेटे की तलाश की और खोजकर गांव ले आए. अब पुलिस परिवार द्वारा दफनाए गए शव की पहचान करने के लिए जांच में जुटी हुई है.

Advertisement
X
परिवार ने लापता शख्स को मृत मानकर अन्य शव का किया अंतिम संस्कार. (photo: AI-generated)
परिवार ने लापता शख्स को मृत मानकर अन्य शव का किया अंतिम संस्कार. (photo: AI-generated)

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के चंद्रपुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया हैं, जहां एक परिवार ने अपने लापता बेटे को मृत समझकर गलत शव का अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन रिश्तेदारों से अपने बेटे के जिंदा होने की जानकारी मिलने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की और ढूंढकर घर ले आए, जिससे गांव वाले हैरान रह गए.

दरअसल, ये नाटकीय घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब पुलिस ने एक नवंबर को सूरजपुर जिले के मानपुर क्षेत्र में एक कुएं से एक शव बरामद होने की सूचना प्रसारित की. पड़ोसी चंदरपुर गांव के निवासी पुरुषोत्तम के परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि वह दो दिनों से लापता था. परिवार पुलिस के पास पहुंचा और शव को देखकर उसे पुरुषोत्तम मान लिया. फिर शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

परिवार ने की थी शव की पहचान: पुलिस

सम्बंधित ख़बरें

Boy Return
अपने ही अंतिम संस्कार में पहुंचा ‘मरा हुआ’ युवक  
Deputy CMs claim: 12 people have died in the incident.
बिलासपुर ट्रेन हादसा: पीड़‍ितों से म‍िलने अस्पताल पहुंचे डिप्टी CM अरुण साव 
Bilaspur Train Accident: 11 की मौत, 20 घायल 
Men saved lives im bilaspur train accident
मची थी चीख-पुकार... बिलासपुर रेल हादसे में 'हीरो' बने गांव के 6 लड़के 
bilaspur train accident
कहीं कराहते लोग, कहीं पड़ी थीं लाशें… तभी कुछ हैवान लूटने लगे जेवरात और मोबाइल 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष माहतो ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना मृत्यु का मामला दर्ज किया और शव परिवार को सौंप दिया. परिवार ने अंतिम संस्कार कर स्थानीय श्मशान में दफना दिया.

रिश्तेदार ने दी सूचना

वहीं, बाद में पुरुषोत्तम की मौत की खबर सुनकर पहुंचे रिश्तेदारों ने शोकाकुल परिवार को बताया कि उसे लगभग 45 किलोमीटर दूर अंबिकापुर में देखा गया है. अधिकारी ने बताया कि शख्स के जिंदा होने की सूचना के बाद परिवार ने तलाश शुरू की और 4 नवंबर को उसे एक रिश्तेदार के घर से ढूंढ निकाला और वापस घर ले आए.

Advertisement

पुरुषोत्तम ने बताया कि वह अंबिकापुर गया था और उसे बाद में पता चला कि उसके परिवार ने उसे समझकर एक मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया था.

'शव की नहीं हुई पहचान'

पुलिस अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई है, जिसके शव को पुरुषोत्तम के परिवार ने दफनाया था. महतो ने बताया कि शव के डीएनए नमूने, फिंगरप्रिंट, कपड़े और अन्य सामानों को सुरक्षित रख लिया गया है. शव की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत डूबने से हुई थी.

पुरुषोत्तम की मां मनकुंवर अपने बेटे के जिंदा होने से बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे शव की फोटो दिखाई गई और गांव वालों ने कहा कि ये मेरा बेटा है. मैं खुश हूं कि मेरा बेटा जिंदा है. इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement