Chhath Puja 2025 Wishes: आस्था के महापर्व छठ पर अपनों को शेयर कीजिए ये खास शुभकामना संदेश

Chhath Puja Wishes in Hindi: छठ पावन त्योहार सूर्य देवता और छठी मइया को समर्पित किया जाता है. इस पर्व का महत्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से देखा जाता है. आइए इस त्योहार के खास मौके पर कुछ स्पेशल संदेशों के जरिए छठ की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

छठ के पावन पर्व पर अपनों को ये खास मैसेज शेयर कीजिए (Photo: Unsplash)
- ठेकुआ लाओ, फल और लड्डू चढ़ाओ
व्रत रखो और छठी मैया के गुण गाओ
छठ पूजा की शुभकामनाएं


- छठ से शक्ति मिले, सूर्यदेव से मिलता तेज,
आपके जीवन में छठ पर खुशियां करे प्रवेश.
Happy Chhath Puja 2025

 

सम्बंधित ख़बरें

Chhath Puja 2024: Awareness about marine and aquatic life
छठ महापर्व: सूर्य पूजा और लोक आस्था का चार दिवसीय व्रत आज से, जानिए कैसे विकसित हुई परंपरा 
दिल्ली में छठ पर्व पर सरकारी अवकाश की घोषणा (Photo: PTI)
दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगी सरकारी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान; रेलवे ने शुरू की खास पहल 
Dirty water can cause health problems, there is certainly fear: Chhath devotee.
दिल्ली में छठ के त्यौहार पर यमुना कितनी तैयार? देखें एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट  
The game of occupation at the Chhath ghats is over! Now offerings will be made in artificial ponds.
रांची: छठ घाटों पर 'कब्जे' का खेल खत्म! अब कृत्रिम तालाबों में अर्घ्य 
This time its expensive, much more expensive than before. - Ajay Singh, seller.
छठ महापर्व पर महंगाई की मार, देखें रांची के बाजार से ग्राउंड रिपोर्ट 

- आपके सारे सपने हो पूरे,
दिल में छुपी अभिलाषाओं को मिले उड़ान,
ये छठ पूजा आपके लिए खास रहे,
आपके लिए है यह हमारी शुभकामनाएं
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

 

- छठ का पर्व सबके लिए है खास
आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,
हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,
आप सब पर बना रहे सूर्य देव और छठी मइया का आशीर्वाद
Happy Chhath Puja 2025

 

- छठ पूजा के पावन पर्व पर सूर्य देवता की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो.
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

 

- सूर्य की रौशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयां दे,
छठ मइया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे...
Happy Chhath Puja 2025

- छठ मैया आशीर्वाद दे इतना
कि हर जगह आपका नाम हो
दिन दुगुना-रात चौगुना काम हो
घर और समाज में आप करें राज
ये कामना है मेरी आपके लिए आज
छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

