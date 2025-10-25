Chhath Puja 2025 Wishes: आस्था के महापर्व छठ पर अपनों को शेयर कीजिए ये खास शुभकामना संदेश

- ठेकुआ लाओ, फल और लड्डू चढ़ाओ

व्रत रखो और छठी मैया के गुण गाओ

छठ पूजा की शुभकामनाएं



- छठ से शक्ति मिले, सूर्यदेव से मिलता तेज,

आपके जीवन में छठ पर खुशियां करे प्रवेश.

Happy Chhath Puja 2025

- आपके सारे सपने हो पूरे,

दिल में छुपी अभिलाषाओं को मिले उड़ान,

ये छठ पूजा आपके लिए खास रहे,

आपके लिए है यह हमारी शुभकामनाएं

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

- छठ का पर्व सबके लिए है खास

आप अपने लक्ष्यों को करें प्राप्त,

हमेशा बना रहे आपका जीवन खुशहाल,

आप सब पर बना रहे सूर्य देव और छठी मइया का आशीर्वाद

Happy Chhath Puja 2025

- छठ पूजा के पावन पर्व पर सूर्य देवता की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो.

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

- सूर्य की रौशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयां दे,

छठ मइया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे...

Happy Chhath Puja 2025

- छठ मैया आशीर्वाद दे इतना

कि हर जगह आपका नाम हो

दिन दुगुना-रात चौगुना काम हो

घर और समाज में आप करें राज

ये कामना है मेरी आपके लिए आज

छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

---- समाप्त ----