CEC ज्ञानेश कुमार अंतरराष्ट्रीय संगठन IDEA की अध्यक्षता संभालने जाएंगे स्वीडन

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अंतरराष्ट्री लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान (IDEA) की अध्यक्षता संभालेंगे. कुमार दिसंबर 2025 में 2026 के लिए 35-देशों के इस फोरम का नेतृत्व करने के लिए स्वीडन जाएंगे. वह 3 दिसंबर, 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय IDEA के सदस्य देशों की परिषद की बैठक में यह अध्यक्षता ग्रहण करेंगे.

साल 1995 में स्थापित यह संगठन दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. IDEA जैसे अहम संगठन की अध्यक्षता पाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह भारतीय निर्वाचन आयोग को विश्व के सबसे विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता प्रदान करती है.

IDEA का संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत ने संगठन के शासन, लोकतांत्रिक संवाद और संस्थागत पहल में निरंतर योगदान दिया है.

सबसे बड़े लोकतंत्र के अनुभव का लाभ

अध्यक्ष के रूप में, ज्ञानेश कुमार करीब एक अरब मतदाताओं वाले दुनिया के सबसे बड़े मतदाता समूह, भारत में इतने चुनाव कराने के अनुभव का लाभ उठाएंगे. निर्वाचन आयोग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह के मुताबिक, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव आयोजित करने का यह अनुभव IDEA के वैश्विक एजेंडे को आकार देने के लिए ज्ञान-साझाकरण को मजबूत करेगा और ईएमबी के बीच पेशेवर नेटवर्क को सुदृढ़ करेगा.

सुव्यवस्थित और प्रलेखित पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं के साथ, भारत दुनिया भर के ईएमबी के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की कोशिश करेगा. सीईसी के नेतृत्व में, आईडीईए और ईसीआई मिलकर ईसीआई के तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को इंटरनेशनल लेवल पर दस्तावेजित करने और प्रसारित करने के लिए काम करेंगे.

प्रशिक्षण और सहयोग...

ईसीआई के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIDEM) और आईडीईए के बीच संयुक्त कार्यक्रम, कार्यशालाएं और अनुसंधान सहयोग, गलत सूचना, चुनावी हिंसा और मतदाता विश्वास में कमी जैसी चुनौतियों का जवाब देने के लिए वैश्विक तत्परता को और बढ़ाएंगे. अपनी स्थापना के बाद से, IIDEM न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है. अब तक, IIDEM ने 28 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और करीब 142 देशों के 3169 अधिकारियों को ट्रेऩ्ड भी किया है.

