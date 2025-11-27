scorecardresearch
 

Feedback

CEC ज्ञानेश कुमार अंतरराष्ट्रीय संगठन IDEA की अध्यक्षता संभालने जाएंगे स्वीडन

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दिसंबर 2025 में IDEA की अध्यक्षता संभालेंगे. भारत अपने विशाल चुनावी अनुभव से वैश्विक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा. ECI और IDEA मिलकर तकनीकी नवाचार, ट्रेनिंग और चुनावी चुनौतियों से निपटने पर काम करेंगे.

Advertisement
X
ज्ञानेश कुमार भारत में कराए गए चुनावों का अनुभव साझा करेंगे. (Photo: PTI)
ज्ञानेश कुमार भारत में कराए गए चुनावों का अनुभव साझा करेंगे. (Photo: PTI)

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अंतरराष्ट्री लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान (IDEA) की अध्यक्षता संभालेंगे. कुमार दिसंबर 2025 में 2026 के लिए 35-देशों के इस फोरम का नेतृत्व करने के लिए स्वीडन जाएंगे. वह 3 दिसंबर, 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय IDEA के सदस्य देशों की परिषद की बैठक में यह अध्यक्षता ग्रहण करेंगे. 

साल 1995 में स्थापित यह संगठन दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. IDEA जैसे अहम संगठन की अध्यक्षता पाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह भारतीय निर्वाचन आयोग को विश्व के सबसे विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता प्रदान करती है. 

IDEA का संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत ने संगठन के शासन, लोकतांत्रिक संवाद और संस्थागत पहल में निरंतर योगदान दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

pawan khera congress spokesperson
'बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे ज्ञानेश कुमार', रुझानों को लेकर EC पर कांग्रेस का तंज 
Gyanesh Kumar
बिहार में वोटिंग के बीच CEC ज्ञानेश कुमार को साउथ अफ्रीका से आया फोन 
gyanesh kumar
अगले साल चुनाव, फिर भी असम में क्यों SIR नहीं करवा रहा EC? ज्ञानेश कुमार ने दिया ये जवाब 
पटना में EC की प्रेस वार्ता शुरू.
'बिहार में किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं, कलरफुल होगी प्रत्याशियों की फोटो', बोले CEC ज्ञानेश कुमार 
sir in west bengal
सोनागाछी में बैठी लड़की कैसे पता करे 2002 की फैमिली हिस्ट्री? एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में SIR 

सबसे बड़े लोकतंत्र के अनुभव का लाभ

अध्यक्ष के रूप में, ज्ञानेश कुमार करीब एक अरब मतदाताओं वाले दुनिया के सबसे बड़े मतदाता समूह, भारत में इतने चुनाव कराने के अनुभव का लाभ उठाएंगे. निर्वाचन आयोग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह के मुताबिक, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव आयोजित करने का यह अनुभव IDEA के वैश्विक एजेंडे को आकार देने के लिए ज्ञान-साझाकरण को मजबूत करेगा और ईएमबी के बीच पेशेवर नेटवर्क को सुदृढ़ करेगा.

Advertisement

सुव्यवस्थित और प्रलेखित पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं के साथ, भारत दुनिया भर के ईएमबी के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की कोशिश करेगा. सीईसी के नेतृत्व में, आईडीईए और ईसीआई मिलकर ईसीआई के तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को इंटरनेशनल लेवल पर दस्तावेजित करने और प्रसारित करने के लिए काम करेंगे.

यह भी पढ़ें: फैक्ट चेक: अमित शाह के पैरों में नहीं झुके चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये वीडियो AI से बना है

प्रशिक्षण और सहयोग...

ईसीआई के प्रशिक्षण संस्थान इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIDEM) और आईडीईए के बीच संयुक्त कार्यक्रम, कार्यशालाएं और अनुसंधान सहयोग, गलत सूचना, चुनावी हिंसा और मतदाता विश्वास में कमी जैसी चुनौतियों का जवाब देने के लिए वैश्विक तत्परता को और बढ़ाएंगे. अपनी स्थापना के बाद से, IIDEM न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है. अब तक, IIDEM ने 28 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और करीब 142 देशों के 3169 अधिकारियों को ट्रेऩ्ड भी किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement