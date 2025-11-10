scorecardresearch
 

CDSCO का अल्टीमेटम: अब न एक्सटेंशन, न छूट, 1 जनवरी 2026 तक नियम मानो या प्लांट बंद करो

टॉक्सिक कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौतों के बाद देश की दवा उद्योग पर अब सरकार का शिकंजा कस गया है. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने सभी दवा कंपनियों को साफ चेतावनी दी है कि एक जनवरी 2026 तक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उत्पादन शुरू करो वरना प्लांट बंद करने की तैयारी रखो.

देशभर की दवा कंपनियों को एक जनवरी तक सुधार का टाइम (photo: Representational)
टॉक्सिक कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौतों की चौंकाने वाली घटनाओं के बाद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने अब सख्त कदम उठाया है. संगठन ने साफ कह दिया है कि एक जनवरी 2026 तक देश की सभी दवा निर्माण कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करना होगा. अब न कोई एक्सटेंशन मिलेगा, न कोई छूट.

जिन दवा कंपनियों ने अभी तक CDSCO के नियमों का पालन नहीं किया है, उन्हें 1 जनवरी 2026 तक का आखिरी मौका दिया गया है. इस बार किसी को भी आगे बढ़ाने या एक्सटेंशन की अनुमति नहीं मिलेगी. इस आदेश के दायरे में 1,470 दवा निर्माण इकाइयां आती हैं जिनका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से कम है.

CDSCO ने कहा है कि GMP (Good Manufacturing Practices) के मानकों को अपडेट किया गया है. नई GMP गाइडलाइंस पहले ही 28 जून 2024 से उन इकाइयों पर लागू हो चुकी हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से ज्यादा है. छोटी दवा कंपनियों जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उन्हें 1 जनवरी 2026 तक का समय या मई 2025 तक आवेदन करने की छूट दी गई थी. 

फिनिश्ड दवाओं को लेकर अहम फैसला. (Photo: Representational)
फिनिश्ड दवाओं में DEG और EG टेस्ट किया गया अनिवार्य 

भारत में कुल 5,308 दवा निर्माण इकाइयों में से 3,838 MSME यूनिट्स पहले ही Schedule M के तहत अनुपालन (compliance) कर चुकी हैं. बाकी 1,470 कंपनियों ने एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया था लेकिन अब उन्हें भी और समय नहीं दिया जाएगा. सीधे शब्दों में कहें तो इस बार शेड्यूल एम के तहत किसी को भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. CDSCO ने स्पष्ट कर दिया कि अब कंप‍न‍ियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी. 

