हैदराबाद एयरपोर्ट पर KLM फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद निकली अफवाह

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एम्स्टर्डम से आई KLM एयरलाइंस की फ्लाइट को बम की धमकी मिली. देर रात ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुईं. दिसंबर में ऐसी कई घटनाओं से एयरपोर्ट प्रशासन की चिंता बढ़ गई है.

KLM एयरलाइन की विमान नीदरलैंड के एम्सटर्डम से आई थी. (सांकेतिक तस्वीर)
हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (RGIA) पर सोमवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब एम्स्टर्डम से आ रही KLM एयरलाइंस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. यह धमकी ईमेल के जरिए रविवार देर रात करीब 12 बजे मिली, जब विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था.

धमकी की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. फ्लाइट ने देर रात करीब 1 बजे सुरक्षित लैंडिंग की, जिसके बाद उसे मुख्य टर्मिनल से दूर एक आइसोलेटेड बे में ले जाया गया. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू की गईं.

यह भी पढ़ें: नोएडा में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल का सोर्स पता लगाने में जुटी पुलिस

शादी समारोह में टॉय गन से किया फायर, केस दर्ज

CISF, बम निरोधक दस्ता और स्निफर डॉग स्क्वॉड ने विमान, यात्रियों के सामान और कार्गो होल्ड की बारीकी से जांच की. अधिकारियों के अनुसार, "मिनट-दर-मिनट" चली तलाशी के बाद किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके बाद बम की धमकी को फर्जी घोषित कर दिया गया.

दिसंबर में कई विमानों को मिली बम की धमकी

यह घटना दिसंबर 2025 में हैदराबाद एयरपोर्ट पर मिली लगातार बम धमकियों की कड़ी का हिस्सा है. बीते एक महीने में कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को इसी तरह की धमकियों का सामना करना पड़ा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई है.

दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो की कुवैत और मदीना से हैदराबाद आ रही फ्लाइट्स को मुंबई और अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा था. इसके अलावा एमिरेट्स, एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा और कुवैत एयरवेज की उड़ानों को भी धमकियां मिली थीं. कई मामलों में विमानों को बीच रास्ते से वापस लौटाया गया या कड़ी निगरानी में लैंड कराया गया.

यह भी पढ़ें: केरल: कन्नूर के सुनसान प्लॉट में दो देसी बम मिलने से हड़कंप, इलाके में बढ़ाई गई पुलिस गश्त

9 दिसंबर को तो एक अमेरिकी उड़ान को लेकर एक मिलियन डॉलर की मांग वाली धमकी भी मिली थी, जिसके बाद सभी इंटरनेशनल टर्मिनलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया था.

विदेशी सर्वर का इस्तेमाल कर दी जा रही धमकियां

RGIA पुलिस और साइबर क्राइम टीमें इन मामलों की जांच कर रही हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमकी भेजने वाले लोग विदेशी सर्वर और VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है. लगातार मिल रही इन फर्जी धमकियों ने एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

