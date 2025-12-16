केरल: कन्नूर के सुनसान प्लॉट में दो देसी बम मिलने से हड़कंप, इलाके में बढ़ाई गई पुलिस गश्त

Kannur Bombs Recovered: केरल के कन्नूर जिले में मंगलवार को एक सुनसान प्लॉट से दो देसी बम बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक, ये विस्फोटक कुट्टेरी इलाके में स्थित श्री नारायण मठ के पास पाए गए. बम मिलने की सूचना से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों ने संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दी थी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके की घेराबंदी कर ली. सुरक्षा के लिहाज से आसपास के क्षेत्र में आवाजाही सीमित कर दी गई.

मौके पर पहुंचा बम स्क्वॉड

जानकारी मिलते ही पुलिस की बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया. बम स्क्वॉड ने सावधानीपूर्वक दोनों देसी बमों को निष्क्रिय किया. पुलिस अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि समय रहते बम डिफ्यूज कर दिए गए, जिससे किसी बड़े हादसे को टाल लिया गया. पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं. बम किस उद्देश्य से रखे गए थे, इसकी जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है.

संवेदनशील इलाका

कन्नूर जिला राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है और यहां पहले भी तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं. ऐसे में इस तरह के विस्फोटकों का मिलना पुलिस के लिए गंभीर चिंता का विषय है. सूत्रों के अनुसार, संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

जांच तेज, निगरानी बढ़ी

पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बम किसने और क्यों रखे? आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. एहतियातन संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने को कहा गया है.



