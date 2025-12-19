नोएडा में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल का सोर्स पता लगाने में जुटी पुलिस

नोएडा के बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल आया था. इसके बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही शिव नादर स्कूल और एमिटी स्कूल में पुलिस टीम पहुंच गई और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया. दूसरे स्कूलों में भी

भारी संख्या में पुलिसबल मौजूद है.

स्कूलों में बम की धमकी की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस की टीम संबंधित स्कूलों में पहुंच गई थी और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया था. छात्रों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कराया.

स्कूलों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन

बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की मदद से स्कूलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. वहीं पुलिस की टेक्निकल टीम ई-मेल का सोर्स का पता लगाने में जुटी है. शिव नादर स्कूल और एमिटी स्कूल में चलाए गए सर्च अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

तलाशी में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध

स्कूलों के बाहर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को तैनात कर दिए गए हैं. पुलिस टीम ने स्कूल के कोने-कोने में सघन जांच की. सभी क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑफिस में डॉग स्क्वायड ने तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

एक अनुमान है कि ये एक HOAX मेल यानी फर्जी मेल हो सकता है या किसी शरारती तत्व का भी काम हो सकता है. हालांकि पुलिस हर-एक बिंदू पर जांच कर रही है.

पहले भी स्कूलों को मिल चुकी है बम से उड़ाने की धमकी

पहले भी नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने का ऐसा ही धमकी भरा ई-मेल आ चुका है. इसी साल फरवरी में मयूर स्कूल, द हेरिटेज स्कूल, ज्ञानश्री स्कूल और स्टेप बाय स्टेप स्कूल को ऐसी ही धमकी मिली थी. उस वक्त भी जांच में कहीं कुछ नहीं मिला था.

