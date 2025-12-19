scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल का सोर्स पता लगाने में जुटी पुलिस

नोएडा में स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरा ई-मेल कहां से आया था. इसका पता लगाया जा रहा है. स्कूलों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

Advertisement
X
नोएडा के स्कूलों को उड़ाने की मिली धमकी (Photo - ITG)
नोएडा के स्कूलों को उड़ाने की मिली धमकी (Photo - ITG)

नोएडा के बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल आया था. इसके बाद हड़कंप मच गया.  सूचना मिलते ही शिव नादर स्कूल और एमिटी स्कूल में पुलिस टीम पहुंच गई और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया. दूसरे स्कूलों में भी 
भारी संख्या में पुलिसबल मौजूद है. 

स्कूलों में बम की धमकी की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस की टीम संबंधित स्कूलों में पहुंच गई थी और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया था. छात्रों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कराया.

bomb in school

सम्बंधित ख़बरें

father daughter viral video, love confession to parents
'पापा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है…', बेटी की बात सुन पिता ने जो कहा, वही हो गया वायरल
wedding-photographer-slips-while-clicking-photos-video-goes-viral
दुल्हन की एंट्री पर फिसला फोटोग्राफर, गिरते-गिरते भी नहीं छोड़ा कैमरा... वीडियो
Pakistani beggars deported
अरब देशों में भीख मांगकर कितना कमा लेते हैं पाकिस्तानी भिखारी, सऊदी से 56 हजार भगाए गए
world-prepares-for-christmas-see-festive-glow-in-photos-across-globe
दुनिया ऐसे कर रही है क्रिसमस की तैयारी, तस्वीरों में देखें रौनक
Harvard morgue manager sentenced
दिमाग, हाथ, स्किन... मुर्दाघर के शवों से अंग चोरी कर बेचता था मैनेजर, गया जेल

स्कूलों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन
बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड की मदद से स्कूलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. वहीं पुलिस की टेक्निकल टीम ई-मेल का सोर्स का पता लगाने में जुटी है. शिव नादर स्कूल और एमिटी स्कूल में चलाए गए सर्च अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. 

तलाशी में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध
स्कूलों के बाहर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को तैनात कर दिए गए हैं. पुलिस टीम ने स्कूल के कोने-कोने में सघन जांच की. सभी क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑफिस में डॉग स्क्वायड ने तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. 

Advertisement

bomb in school

एक अनुमान है कि ये एक HOAX मेल यानी फर्जी मेल हो सकता है या किसी शरारती तत्व का भी काम हो सकता है. हालांकि पुलिस हर-एक बिंदू पर जांच कर रही है. 

पहले भी स्कूलों को मिल चुकी है बम से उड़ाने की धमकी
पहले भी नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने का ऐसा ही धमकी भरा ई-मेल आ चुका है. इसी साल फरवरी में मयूर स्कूल, द हेरिटेज स्कूल, ज्ञानश्री स्कूल और स्टेप बाय स्टेप स्कूल को ऐसी ही धमकी मिली थी. उस वक्त भी जांच में कहीं कुछ नहीं मिला था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement