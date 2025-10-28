Blinkit डिलीवरी बॉय ने 'छुआ'... डर के मारे कांप उठी मॉडल, धक्का देकर दरवाजा किया बंद, एक हफ्ते तक छुपाई रही घटना

बेंगलुरु पुलिस ने एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट को ब्राज़ीलियाई मॉडल से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह घटना 17 अक्टूबर को हुई थी और यह गिरफ्तारी उसके नियोक्ता 25 अक्टूबर को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुई.

आरोपी की पहचान आरटी नगर निवासी कुमार राव पवार के रूप में हुई है. वह बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज का छात्र है और ब्लिंकिट में पार्ट-टाइम डिलीवरी एक्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा था.

महिला को नौकरी देने वाली कंपनी मैनेजर कार्तिक की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता आरटी नगर स्थित एक अपार्टमेंट में दो अन्य मॉडलों के साथ रह रही थी.

17 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:20 बजे विक्टोरिया ने ब्लिंकिट ऐप के जरिए खाना ऑर्डर किया था. जब डिलीवरी एजेंट पहुंचा, तो ब्राज़ीलियाई मॉडल ऑर्डर लेने गेट पर गई. शिकायत में कहा गया है कि डिलीवरी एजेंट ने इसी दौरान गलत व्यवहार किया, उसे गंदी नीयत से छुआ.

सदमे और डर से स्तब्ध महिला ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया, दरवाजा बंद कर लिया. वह घटना से इतनी हैरान और भयभीत थीं कि उन्होंने डर के मारे इस घटना की जानकारी तुरंत किसी को नहीं दी. बाद में उसने और उसके फ्लैटमेट्स ने कार्तिक को सूचित किया, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पुलिस से संपर्क करने से पहले घटना की पुष्टि की.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी कुमार राव पवार को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1) और 76 के तहत मामला दर्ज किया है.

---- समाप्त ----