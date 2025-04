'खून से तिलक करो, गोलियों से आरती', PAK से बात करने की सलाह पर कांग्रेस नेता पर भड़के निशिकांत दुबे

पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा की पाकिस्तान से बात करने की सलाह पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बुरी तरह भड़क गए और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है.

भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के पाकिस्तान से बातचीत के सुझाव पर कहा, जब पाकिस्तान हमारे लोगों को मार रहा है, तो क्या हमें उनकी आरती उतारनी चाहिए?

सोमवार को मीडिया से बातचीत में निशिकांत दुबे ने कहा, 'पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और यहां कुछ नेता यह कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, क्या हमें उनकी आरती उतारनी चाहिए? पाकिस्तानियों को सिर पर बैठाना चाहिए? यह सोच देश के शहीदों के बलिदान का अपमान है.'

#WATCH | Delhi: "Unko aarti utaarni chahiye...Pakistanis will kill our people, and we will perform their aarti?..." says BJP MP Nishikant Dubey on JKPCC President Tariq Hamid Karra's reported statement that India should have talks with Pakistan pic.twitter.com/blL2pofrKD