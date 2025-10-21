scorecardresearch
 

चाय वाले के पास मिले 1.05 करोड़ कैश, लाखों की ज्वेलरी, 85 ATM कार्ड.... पुलिस भी रह गई दंग

गोपालगंज में पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चाय दुकान चलाने वाले के घर से करोड़ों की नकद और लाखों की ज्वेलरी जब्त की है. पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 85 ATM कार्ड, 75 बैंक पासबुक, 28 चेकबुक, दो लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार जब्त की है. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये गिरोह साइबर ठगी के जरिए विभिन्न बैंक खातों में पैसे मांगता था और नकद लेनदेन करता था.

गोपालगंज पुलिस ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का किया खुलासा. (photo: ITG)
बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चाय दुकानदार के घर से एक करोड़ से ज्यादा नकदी, 344 ग्राम सोना, 1.75 किलोग्राम चांदी और साइबर ठगी से जुड़े कई अन्य सामान जब्त किया है. पुलिस ने छापेमारी में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि सगे भाई हैं.

साइबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 17 अक्टूबर को गोपालगंज में एक मकान पर छापेमारी की गई थी, जहां से एक करोड़ पांच लाख 49 हजार 850 रुपये कैश, 344 ग्राम सोना, 1.75 किलो चांदी जब्त की है. आरोपियों के पास से 85 एटीएम कार्ड, 75 बैंक पासबुक, 28 चेकबुक, दो लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है. इस कार्रवाई में दो सगे भाइयों, अभिषेक कुमार और आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अभिषेक कुमार पहले चाय की दुकान चलाता था. बाद में वह दुबई चला गया, जहां से वह इस साइबर ठगी के नेटवर्क को संचालित करने लगा. उसका भाई आदित्य कुमार गांव में रहकर इस गैरकानूनी गतिविधि में उसका सहयोग करता था.

कई खातों में मांगाते थे ठगी का पैसा

शुरुआती जांच में पता चला है कि ये गिरोह साइबर ठगी के जरिए विभिन्न बैंक खातों में पैसे मांगता था और फिर नकद में लेनदेन करता था. पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग शामिल हो सकते हैं और ये नेटवर्क राज्य के बाहर तक फैला हुआ है.

बेंगलुरु की हैं ज्यादातर पासबुक

पुलिस ने बताया कि छापेमारी में बरामद एटीएम कार्ड और पासबुक की जांच में अधिकांश पासबुक बेंगलुरु के मिले हैं, जिसके बाद पुलिस व साइबर सेल की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ये भी जांच रही है कि क्या इन खातों का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर के साइबर नेटवर्क से जुड़ा था.

आयकर और एटीएस की टीम ने की पूछताछ

वहीं, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी, आभूषण और साइबर ठगी से जुड़े सामान मिलने के बाद आयकर विभाग और एटीएस की टीमें भी गोपालगंज पहुंच गई हैं और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं.

