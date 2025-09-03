scorecardresearch
 

दहेज प्रताड़ना और पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर... तंग आकर महिला ने लगाई फांसी

बेंगलुरु में एक 28 साल की महिला ने दहेज प्रताड़ना और पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते आत्महत्या कर ली. महिला की तीन साल पहले शादी हुई थी और उसका एक बेटा भी है.

पति के अफेयर के चलते महिला ने लगाई फांसी (Photo: ITG)
कर्नाटक में बेंगलुरु के सिदेदाहल्ली से 28 साल की महिला की आत्महत्या का मामला सामने आया है. पूजाश्री ने कथित रूप से दहेज प्रताड़ना और पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ये खौफनाक कदम उठाया. पुलिस के अनुसार, बैंक कैशियर के रूप में काम करने वाली पूजाश्री ने तीन साल पहले नंदीश से शादी की थी. दंपति की एक छोटा सा बेटा भी है. पुलिस का कहना है कि जब उसने अपने पति के कथित अवैध संबंधों पर सवाल उठाया, तो उसने दहेज की मांग की और उससे झगड़ा किया. कई बार मध्यस्थता के बावजूद, कथित तौर पर उत्पीड़न जारी रहा.

1 सितंबर की सुबह, पूजाश्री अपने घर पर फंदे से लटकी हुई पाई गई. उसका शव पोस्टमॉर्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया गया है. बगलगुंते पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के आरोपों के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

पूजाश्री की मां ने एक बयान में बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने पिता से 30 लाख रुपये उधार लिए थे. दामाद का विवाहेतर संबंध था, वह उसे प्रताड़ित करते थे. फिर हम पुलिस स्टेशन गए, उस समय उन्होंने कहा कि मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा लेकिन फिर भी उसे प्रताड़ित करता रहा. मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि वे मुझे बहुत पीटता है. मैंने उसे यहीं रहने के लिए कहा लेकिन उसने कहा कि मेरे बेटे का क्या होगा? तब मैंने कहा कि चिंता मत करो और अपना ख्याल रखो.

उन्होंने आगे बताया कि वह उसे लगभग 7:15 बजे अपने साथ ले गया और उसने मुझे 7:45 बजे फोन करके बताया कि वे पहुंच गए हैं. 8:20 बजे मुझे दामाद का फोन आया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. यह सब उसके विवाहेतर संबंध के कारण हुआ है. उसने मेरी बेटी को मार डाला. उसने शादी से पहले झूठ बोला था कि उसके पास 5 एकड़ जमीन है.

 

