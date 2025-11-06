scorecardresearch
 

Feedback

प्यार में ठुकराए जाने पर भेजे बम धमकी के ईमेल... सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

बेंगलुरु साइबर पुलिस ने उस महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर शहर के कई स्कूलों और अहम स्थानों पर फर्जी बम धमकी ईमेल भेजने का आरोप है. जांच में खुलासा हुआ कि उसने प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद आरोपी युवक से बदला लेने के लिए उसकी मेल आईडी से धमकी भरे संदेश भेजे.

Advertisement
X
मास्टरमाइंड आरोपी महिला को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
मास्टरमाइंड आरोपी महिला को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

बेंगलुरु शहर के स्कूलों में फर्जी बम धमकी ईमेल भेजने की मास्टरमाइंड आरोपी महिला को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी तमिलनाडु की रहने वाली 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर रैनी जोशिल्डा है, जिसे गुजरात से वारंट पर बेंगलुरु लाकर पूछताछ की गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने VPN, वर्चुअल मोबाइल नंबर और इंटरनेट टूल्स का इस्तेमाल कर धमकी ईमेल भेजे और सोशल मीडिया पर 6–7 व्हाट्सऐप अकाउंट संचालित करती थी.

बेंगलुरु पुलिस ने शहर के कई स्कूलों को भेजे गए फर्जी बम धमकी ईमेल की मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. नॉर्थ डिवीजन साइबर पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान रैनी जोशिल्डा (30 वर्ष) निवासी चेन्नई (तमिलनाडु) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पहले बेंगलुरु की एक कंपनी में काम कर चुकी है. आरोपी तमिलनाडु से संचालित हो रही थी और इंटरनेट आधारित टूल्स, VPN और GetCood' ऐप के जरिए वर्चुअल मोबाइल नंबर हासिल कर धमकी भेजती थी.

सम्बंधित ख़बरें

मेट्रेो सिटीज में बजट से बाहर हुए घर के दाम
मुंबई-बेंगलुरु में घर खरीदकर आप बर्बाद हो सकते हैं...एक्सपर्ट की चेतावनी 
ग्लोबल मार्केट में उछाल से बड़ा रेट
नंदिनी घी ने उपभोक्ताओं को दिया बड़ा झटका! ₹90 की बढ़ोतरी के बाद इतना हुआ दाम 
.Money Rain. Ritual Scam; .18 Lakh Seized
बेंगलुरु में 2 हजार रुपये के नोटों से 'मनी रेन' ठगी का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार, 18 लाख जब्त 
Air India Flight की Bhopal में हुई इमरजेंसी लैंडिंग 
कुत्ता घुमाने गई महिला से छेड़खानी. (Photo: Representational )
मैडम ये देखिए, फिर करने लगा अश्लील हरकत... बेंगलुरु में कुत्ता घुमाने गई महिला से शर्मनाक कृत्य 

कई स्कूलों को धमकी, पहला केस कालीसीपाल्या में
14 जून को आरोपी ने कालीसीपाल्या थाना क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल को बम धमकी ईमेल भेजा था. इसके बाद वहां केस दर्ज हुआ और जांच शहर के पुलिस आयुक्त के आदेश पर नॉर्थ डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस को ट्रांसफर की गई. पूछताछ में पता चला कि रैनी छह अन्य फर्जी बम धमकी मामलों में भी शामिल है, जिनकी शिकायतें कालीसीपाल्या क्षेत्र से दर्ज हुई थीं.

Advertisement

गुजरात, मैसूर और चेन्नई में भी केस

साइबर पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ इसी तरह के फर्जी धमकी ईमेल के मामले गुजरात, मैसूर और चेन्नई (तमिलनाडु) में भी दर्ज हैं.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ) बाबासाब नेमगौड़ ने कहा, उसे गुजरात में दर्ज एक अलग केस में गिरफ्तार किया गया था. जांच में पता चला कि उसने कई स्कूलों को भी धमकी ईमेल भेजे हैं. वारंट पर उसे बेंगलुरु लाकर पूछताछ की जा रही है.

प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने पर भेजी बम धमकी

जांच में सामने आया कि उसका मकसद बेहद चौंकाने वाला था. आरोपी ने एक पुरुष द्वारा प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद बदला लेने के उद्देश्य से उसके ईमेल आईडी से धमकी ईमेल भेजे. उसने धमकी में लिखा कि उस व्यक्ति के स्कूलों में गुजरात प्लेन क्रैश जैसी घटना हो सकती है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी उड़ाने की भेजी धमकी

आरोपी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी धमकी ईमेल भेजा था, जिसके बाद गुजरात में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ. पुलिस के मुताबिक, रैनी जोशिल्डा ने बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) तक पढ़ाई की और बेंगलुरु की एक कंपनी में जॉब करती थी. उस पर बेंगलुरु में 7 केस और गुजरात-तमिलनाडु में 1-1 केस है. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी के डिजिटल डिवाइस तथा ईमेल गतिविधियों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement