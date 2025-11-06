प्यार में ठुकराए जाने पर भेजे बम धमकी के ईमेल... सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

बेंगलुरु शहर के स्कूलों में फर्जी बम धमकी ईमेल भेजने की मास्टरमाइंड आरोपी महिला को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी तमिलनाडु की रहने वाली 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर रैनी जोशिल्डा है, जिसे गुजरात से वारंट पर बेंगलुरु लाकर पूछताछ की गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने VPN, वर्चुअल मोबाइल नंबर और इंटरनेट टूल्स का इस्तेमाल कर धमकी ईमेल भेजे और सोशल मीडिया पर 6–7 व्हाट्सऐप अकाउंट संचालित करती थी.

बेंगलुरु पुलिस ने शहर के कई स्कूलों को भेजे गए फर्जी बम धमकी ईमेल की मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. नॉर्थ डिवीजन साइबर पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान रैनी जोशिल्डा (30 वर्ष) निवासी चेन्नई (तमिलनाडु) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पहले बेंगलुरु की एक कंपनी में काम कर चुकी है. आरोपी तमिलनाडु से संचालित हो रही थी और इंटरनेट आधारित टूल्स, VPN और GetCood' ऐप के जरिए वर्चुअल मोबाइल नंबर हासिल कर धमकी भेजती थी.

कई स्कूलों को धमकी, पहला केस कालीसीपाल्या में

14 जून को आरोपी ने कालीसीपाल्या थाना क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल को बम धमकी ईमेल भेजा था. इसके बाद वहां केस दर्ज हुआ और जांच शहर के पुलिस आयुक्त के आदेश पर नॉर्थ डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस को ट्रांसफर की गई. पूछताछ में पता चला कि रैनी छह अन्य फर्जी बम धमकी मामलों में भी शामिल है, जिनकी शिकायतें कालीसीपाल्या क्षेत्र से दर्ज हुई थीं.

गुजरात, मैसूर और चेन्नई में भी केस

साइबर पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ इसी तरह के फर्जी धमकी ईमेल के मामले गुजरात, मैसूर और चेन्नई (तमिलनाडु) में भी दर्ज हैं.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ) बाबासाब नेमगौड़ ने कहा, उसे गुजरात में दर्ज एक अलग केस में गिरफ्तार किया गया था. जांच में पता चला कि उसने कई स्कूलों को भी धमकी ईमेल भेजे हैं. वारंट पर उसे बेंगलुरु लाकर पूछताछ की जा रही है.

प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने पर भेजी बम धमकी

जांच में सामने आया कि उसका मकसद बेहद चौंकाने वाला था. आरोपी ने एक पुरुष द्वारा प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद बदला लेने के उद्देश्य से उसके ईमेल आईडी से धमकी ईमेल भेजे. उसने धमकी में लिखा कि उस व्यक्ति के स्कूलों में गुजरात प्लेन क्रैश जैसी घटना हो सकती है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी उड़ाने की भेजी धमकी

आरोपी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी धमकी ईमेल भेजा था, जिसके बाद गुजरात में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ. पुलिस के मुताबिक, रैनी जोशिल्डा ने बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) तक पढ़ाई की और बेंगलुरु की एक कंपनी में जॉब करती थी. उस पर बेंगलुरु में 7 केस और गुजरात-तमिलनाडु में 1-1 केस है. पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी के डिजिटल डिवाइस तथा ईमेल गतिविधियों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है.

