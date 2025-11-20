scorecardresearch
 

Feedback

EXCLUSIVE: बेंगलुरु की हाई-प्रोफाइल डकैती में CCTV में द‍िखे आरोपी, यही गैंग लूटता था ATM, पुलिस को शक

बेंगलुरु में 7 करोड़ रुपये की सनसनीखेज डकैती की जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है. पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है और शक गहराता जा रहा है कि यही गैंग पहले की ATM लूट की घटनाओं में भी शामिल रहा है. शहर भर में बड़े पैमाने पर तलाशी जारी है और जांच टीमें हर इलाके की CCTV फुटेज खंगाल रही हैं.

Advertisement
X
बार में बैठे, चाय पी और CCTV से बचते घूमे… 7 करोड़ लूट की जांच में चौंकाने वाले खुलासे
बार में बैठे, चाय पी और CCTV से बचते घूमे… 7 करोड़ लूट की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

बेंगलुरु में हुई 7 करोड़ रुपए की सनसनीखेज लूट की जांच में नए और अहम खुलासे सामने आए हैं. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. CCTV फुटेज को पहले गिरफ्तार एक संदिग्ध की तस्वीरों से मिलान करने पर ये पहचान संभव हुई. जांचकर्ताओं का मानना है कि यही गैंग पहले की ATM लूट की वारदातों में भी शामिल हो सकता है और इस दिशा में और जानकारी जुटाई जा रही है.

जांच में सामने आए ये अहम पॉइंट्स:

वारदात से दो दिन पहले आरोपी डेयरी सर्कल फ्लाईओवर के पास रेकी करते दिखे.
CCTV फुटेज में संदिग्ध वारदात से पहले एक बार में शराब पीते दिखाई दिए.
सिध्दापुरा पुलिस ने लगातार CCTV चेक कर आरोपियों की मूवमेंट ट्रेस की.
17 नवंबर को आरोपी बार इलाके और डेयरी सर्कल फ्लाईओवर के आसपास एक्टिव दिखे.

सम्बंधित ख़बरें

सागर में बदमाशों ने ई-कॉमर्स शिपमेंट लूटा. (Photo: Representational )
बेंगलुरु में फिल्मी स्टाइल में कैश वैन से 7 करोड़ की लूट, सरकारी अफसर बनकर आए थे लुटेरे 
इनोवा कार सवार लुटेरों ने रोका.(Photo:ITG)
'टैक्स अधिकारी' बनकर गैंग ने कैश वैन को किया हाइजैक, बेंगलुरु में दिनदहाड़े करोड़ों की लूट 
CMS वैन का रास्ता इनोवा कार सवार लुटेरों ने रोका.(Photo:ITG)
इनोवा कार में सेंट्रल टैक्स अफसर बनकर आए, ATM वैन से कैश ले उड़े  
CCTV footage
महिला पर हमला, नोंचे बाल, एसिड फेंकने की धमकी..., सामने आया CCTV वीडियो 
बेंगलुरु से सस्ता घर इस शहर में
सस्ते में प्रॉपर्टी, 'अगला बेंगलुरु' बनने को तैयार मैसूर! कैसे दे रहा है IT हब को टक्कर 
पुलिस ने खोज न‍िकाला आरोपी

कैसे की रेकी और फिर लूट

सीसीटीवी फुटेज से ऐसा लग रहा है कि ये गैंग बाइक से आया, पास की दुकान पर चाय पी, और CCTV से बचते हुए इलाके में घूमता रहा. सीसीटीवी में चेहरे साफ होने के बाद पूरे शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है. बेंगलुरु पुलिस की सभी डिवीज़न और CCB टीमें मिलकर आरोपियों की खोज कर रही हैं. जांच टीमें शहर के हर कोने से CCTV फुटेज खंगाल रही हैं, जिससे सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है.

Advertisement
ये फोटो भी आरोप‍ियों की बताई जा रही है

कैसे हुई वारदात 

बेंगलुरु में करोड़ों रुपये की एक बड़ी लूट ने हलचल मचा दी है. जयनगर के अशोक स्तंभ के पास दिनदहाड़े हुई ये वारदात तब हुई जब CMS की कैश वैन ATM के लिए पैसे लेकर जा रही थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेपी नगर स्थित HDFC बैंक शाखा से कैश लेकर निकल रही CMS वैन को एक इनोवा कार (KA 03 NC 8052) ने बीच रास्ते में रोक लिया. कार में मौजूद लोगों ने खुद को केंद्रीय सरकारी टैक्स विभाग के अधिकारी बताया और कहा कि उन्हें दस्तावेजों और कैश की जांच करनी है.

इसके बाद संदिग्धों ने CMS कर्मचारियों को कैश बॉक्स सहित अपनी इनोवा में बैठा लिया. कुछ दूरी तक ले जाने के बाद वे डेयरी सर्कल फ्लाइओवर के पास कर्मचारियों को उतारकर फरार हो गए. पूरा गैंग कैश लेकर ग़ायब है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement