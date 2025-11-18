'तलाकशुदा पत्नी को परेशान कर रहा मेट्रो कर्मी, स्टेशन उड़ा दूंगा...', बेंगलुरु मेट्रो को धमकी भरा ईमेल

बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा मेल मिला है, जिसमें एक व्यक्ति ने मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की चेतावनी दी है. अज्ञात शख्स द्वारा BMRCL को लिखे इस मेल में अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेट्रो स्टाफ द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाया है. BMRCL के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, BMRCL को धमकी भरे मेल करते हुए अज्ञात शख्स ने लिखा है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेट्रो स्टाफ द्वारा परेशान किए जाने से गुस्से में है. व्यक्ति ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसलिए आपके (BMRCL)) किसी एक मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ा दूंगा.

व्यक्ति ने खुद को बताया आंतकवादी जैसा

ईमेल में धमकी देने वाला खुद को आतंकवादी जैसा बताया हैं. हालांकि, उसने खुद को कन्नड़ लोगों के प्रति देशभक्त बताया है. उसने दावा किया कि मेट्रो कर्मचारी उसकी पूर्व पत्नी को लगातार परेशान कर रहे हैं, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया है.

BMRCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मेल की पुष्टि करते हुए तुरंत शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है.

ट्रेस किया जा रहा है मेल का IP एड्रेस

पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम और खुफिया टीमों को सक्रिय कर दिया गया है. ईमेल का IP एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है और CCTV फुटेज की भी जांच होगी. बेंगलुरु मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बम डिटेक्शन और डॉग स्क्वॉड की टीमें तैनात की गई हैं.

उधर, BMRCL ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखते ही तुरंत मेट्रो स्टाफ या पुलिस को सूचित करें. अभी तक किसी स्टेशन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, इसलिए सभी 60 से अधिक मेट्रो स्टेशनों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाला मानसिक रूप से परेशान भी हो सकता है, लेकिन किसी भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है. जांच जारी है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की उम्मीद है.

