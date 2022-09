बारिश से बेहाल कर्नाटक, घर-दुकान से दफ्तर तक सब पानी-पानी, बाढ़ में डूबा IT हब बेंगलुरु

Karnataka Heavy Rainfall: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है. आईटी हब बेंगलुरु को हाईटेक शहर के पैमाने पर अव्वल बताया जाता है, लेकिन वहां की सड़कें भारी बारिश से बेहाल हैं. बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. घर और दुकानों से लेकर दफ्तर तक पानी से लबालब हैं.

कर्नाटक में बीते दो दिन में हुई मूसालाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है. सड़कें जलमग्न होने की वजह से लोगों का घरों से ऑफिस के लिए निकलना भी मुश्किल हो रहा है. बारिश और बाढ़ की वजह से कई आईटी कंपनियों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है. सड़क पर बने डिवाइडर भी पानी में डूब गए हैं.

सड़कों पर ही नहीं लोगों के घरों में बने बेसमेंट तक पानी से लबालब हैं. बेंगलुरु शहर के कई निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है. इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित है. इस बीच मौसम विभाग ने अभी कर्नाटक के लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है.

भारतीय मौसम विभाग ने बेंगलुरु और अन्य जिलों जैसे कोडागु, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलूर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश से बेहाल राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रभावित इलाकों में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) की टीमें तैनात करने और जलमग्न इलाकों से जल्द से जल्द पानी निकालने की बात कही है.

Karnataka | Heavy rainfall & waterlogging affect normal life in Bengaluru; visuals from Koramangala where basements of shops/apartments are flooded



A local says, "It happens whenever it rains. It has been raining heavily this yr. Those who have shops in basements are in trouble" pic.twitter.com/O3dEEhQZm9