'उन्होंने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है', बंगाल के दुर्गा पंडाल में डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया असुर

खागरा श्मशान घाट दुर्गा पूजा समिति के सदस्य प्रतीक ने कहा कि हमने यह मूर्ति इसलिए बनाई क्योंकि ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर हमारे पीएम मोदी, जो उन्हें दोस्त मानते थे, और हमारे देश भारत के साथ विश्वासघात किया.

मुर्शिदाबाद के एक दुर्गा पूजा पंडाल में डोनाल्ड ट्रंप को असुर के रूप में दिखाया गया. (Photo: ITG/AnirbanSinhaRoy)
बहरामपुर के खागरा श्मशान घाट दुर्गा पूजा समिति ने अपने 59वें दुर्गोत्सव समारोह के लिए एक अनोखे थीम के साथ सुर्खियां बटोरी हैं. इस वर्ष की पूजा में प्रसिद्ध कलाकार असीम पाल द्वारा बनाई गई डोनाल्ड ट्रंप के रूप में असुर की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी है. इस मूर्ति को देखने के लिए लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं.

पूजा समिति के आयोजकों के अनुसार, 'ट्रंप के रूप में असुर की मूर्ति अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के साथ किए गए कथित विश्वासघात को दर्शाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को मित्र माना और विदेश नीति के मुद्दों पर सहयोग किया, लेकिन ट्रंप के कार्यों को भारत के हितों के लिए हानिकारक माना गया है. यह भावना मूर्ति में व्यक्त की गई है, जो भारत के साथ ट्रंप के जटिल रिश्तों को दर्शाती है.'

Donald Trump

बहरामपुर नगर पालिका के मेयर नरु गोपाल मुखर्जी द्वारा पूजा मंडप के उद्घाटन समारोह में भारी भीड़ उमड़ी. यह पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप को अनोखे तरीके से दर्शाया गया हो. वर्ष 2018 में, तेलंगाना के एक किसान बुस्सा कृष्णा ने ट्रंप के लिए एक मंदिर बनाया था, जिसमें उनकी छह फीट की मूर्ति स्थापित की गई थी और रोजाना पूजा की जाती थी. कृष्णा का मानना था कि ट्रंप समृद्धि और भारत-अमेरिका संबंधों में मजबूती लाएंगे.

Donald Trump 2nd

खागरा श्मशान घाट दुर्गा पूजा समिति के सदस्य प्रतीक ने कहा, 'हमने यह मूर्ति इसलिए बनाई क्योंकि ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर हमारे पीएम मोदी, जो उन्हें दोस्त मानते थे, और हमारे देश भारत के साथ विश्वासघात किया. इसलिए हमने डोनाल्ड ट्रंप को असुर के रूप में दर्शाया. कल उद्घाटन के समय हमारे पड़ोस और आसपास के लोगों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली. हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला है. हम उन्हें असुर के रूप में देखते हैं क्योंकि उन्होंने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है.'

TOPICS:

