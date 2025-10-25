बेंगलुरु में Techie की दर्दनाक मौत, गड्ढे से बचने के चक्कर में सड़क पर गिरी... अचानक आए कैंटर ने कुचला

बेंगलुरु ग्रामीण जिले के मदनायकनहल्ली-हुस्कुर रोड स्थित एपीएमसी के पास शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे एक हादसा हो गया. यहां गड्ढे से बचने की कोशिश में एक तकनीकी विशेषज्ञ (Techie) कैंटर ट्रक के नीचे गिर गई. जिससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब प्रियंका अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थीं. रास्ते में निर्माण कार्य के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण उनके भाई ने गड्ढे से बचने की कोशिश की, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया.

यह भी पढ़ें: आगरा में हादसा: तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा, 5 की मौत और 2 घायल

फिलहाल हादसे के बाद मदनायकनहल्ली पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और मामला दर्ज कर लिया है. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नेलमंगला सरकारी अस्पताल भेज दिया है.

गिरने के बाद चढ़ गया कैंटर ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रियंका का भाई बाइक चला रहा था जबकि वह पीछे बैठी थी. उसने हेलमेट पहना हुआ था. घर से निकलने और अपने गंतव्य की ओर जाने के तुरंत बाद उसने सड़क के एक खराब हिस्से से बचने की कोशिश की. जिससे दोनों बाइक से गिर गए. बाइक चला रहा प्रियंका भाई तो बच गया. लेकिन वह नहीं बच सकी और एक कैंटर ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए अभी तक उसके भाई का बयान दर्ज नहीं किया है. वे अभी हमसे बात करने की स्थिति में नहीं हैं. हम आगे की जांच करेंगे और उसका बयान दर्ज करेंगे, जिसके बाद दुर्घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा.

---- समाप्त ----