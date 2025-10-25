scorecardresearch
 

Feedback

बेंगलुरु में Techie की दर्दनाक मौत, गड्ढे से बचने के चक्कर में सड़क पर गिरी... अचानक आए कैंटर ने कुचला

बेंगलुरु में बीच सड़क गड्ढे से बचने के चक्कर में एक सड़क हादसा हो गया. जिससे 26 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ (Techie) की मौत हो गई. बताया जाता है कि गड्ढे से बचने के चक्कर में जब तकनीकी विशेषज्ञ सड़क पर गिरी, तभी कैंटर ट्रक ने कुचल दिया.

Advertisement
X
तकनीकी विशेषज्ञ प्रियंका, जिसकी सड़क हादसे में गई जान. (File Photo: Sagay raj/ITG)
तकनीकी विशेषज्ञ प्रियंका, जिसकी सड़क हादसे में गई जान. (File Photo: Sagay raj/ITG)

बेंगलुरु ग्रामीण जिले के मदनायकनहल्ली-हुस्कुर रोड स्थित एपीएमसी के पास शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे एक हादसा हो गया. यहां गड्ढे से बचने की कोशिश में एक तकनीकी विशेषज्ञ (Techie) कैंटर ट्रक के नीचे गिर गई. जिससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब प्रियंका अपने भाई के साथ बाइक पर जा रही थीं. रास्ते में निर्माण कार्य के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण उनके भाई ने गड्ढे से बचने की कोशिश की, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया.

यह भी पढ़ें: आगरा में हादसा: तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा, 5 की मौत और 2 घायल

सम्बंधित ख़बरें

कैब ड्राइवर ने किया महिला पर हमला. (Photo: AI-generated)
बेंगलुरु: कैब चालक ने बहस के बाद 19 वर्षीय छात्रा पर किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार 
Divya Suresh hit and run
हिट एंड रन केस में एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने दर्ज की FIR 
बेंगलुरु का बदलता प्रॉपर्टी बाज़ार
बेंगलुरु के प्राइम इलाके हुए बजट से बाहर, अब इन इलाकों में घर तलाश रहे लोग 
kurnool bus fire
'बर्निंग बस'... गहरी नींद में थे 41 यात्री, गेट जाम और टूटती चली गई जिंदगी की आस 
कर्नूल जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ (Photo: Abdul Basheer/ITG)
हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर हादसा, बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 20 लोगों की मौत 

फिलहाल हादसे के बाद मदनायकनहल्ली पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और मामला दर्ज कर लिया है. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नेलमंगला सरकारी अस्पताल भेज दिया है.

गिरने के बाद चढ़ गया कैंटर ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रियंका का भाई बाइक चला रहा था जबकि वह पीछे बैठी थी. उसने हेलमेट पहना हुआ था. घर से निकलने और अपने गंतव्य की ओर जाने के तुरंत बाद उसने सड़क के एक खराब हिस्से से बचने की कोशिश की. जिससे दोनों बाइक से गिर गए. बाइक चला रहा प्रियंका भाई तो बच गया. लेकिन वह नहीं बच सकी और एक कैंटर ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए अभी तक उसके भाई का बयान दर्ज नहीं किया है. वे अभी हमसे बात करने की स्थिति में नहीं हैं. हम आगे की जांच करेंगे और उसका बयान दर्ज करेंगे, जिसके बाद दुर्घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    लव राशिफल
    Mokama Election
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Advertisement