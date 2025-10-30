कांग्रेस की बैठक में चला बांग्लादेश का राष्ट्र गान, CM हिमंता बिस्वा सरमा ने कानूनी कार्रवाई का दिया आदेश

असम के करीमगंज जिले में कांग्रेस सेवा दल की एक बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान 'अमर सोनार बांग्ला' गाए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. श्रीभूमि कस्बे में हुई इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर देशविरोधी मानसिकता और "ग्रेटर बांग्लादेश" एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने लीगल एक्शन की चेतावनी दी है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "दो दिन पहले श्रीभूमि जिले की जिला कांग्रेस समिति ने भारत के राष्ट्रगान की जगह बांग्लादेश का राष्ट्रगान 'अमर सोनार बांग्ला' गाया. यह भारत के लोगों का खुला अपमान है. यह उसी नए दावे के अनुरूप है जो कुछ बांग्लादेशी नागरिक कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत भविष्य में बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा. मैंने असम पुलिस को निर्देश दिया है कि श्रीभूमि जिला कांग्रेस समिति के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए."

जब बांग्लादेश के कुछ विशेष लोग यह कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत बांग्लादेश का हिस्सा है, तब असम कांग्रेस के नेता अपने कार्यक्रम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रहे हैं।



यह कोई संयोग नहीं है, इसकी जाँच होनी चाहिए! pic.twitter.com/CuL8qOMvs5 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 29, 2025

राज्य के मंत्री अशोक सिंघल ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की. उन्होंने लिखा, "अब साफ हो गया है कि कांग्रेस ने दशकों तक असम में अवैध मियां घुसपैठ को क्यों बढ़ावा दिया - ताकि राज्य की जनसांख्यिकी बदलकर वोट बैंक राजनीति की जा सके. यही उनका 'ग्रेटर बांग्लादेश' एजेंडा है."

Advertisement

यह भी पढ़ें: बहुविवाह पर लगेगा ब्रेक! असम में नया कानून ला रही हिमंता सरकार, तोड़ने पर होगी कम से कम 7 साल की जेल

बीजेपी की असम इकाई ने कांग्रेस को "बांग्लादेश-आसक्त" करार दिया. पार्टी ने पोस्ट में लिखा, "कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें पूरा पूर्वोत्तर अपना बताया गया था, और अब कांग्रेस उसी देश का राष्ट्रगान असम में गा रही है. अगर अब भी कोई इस एजेंडे को नहीं देख पा रहा, तो वह या तो अंधा है या शामिल."

भारत के पूर्वोत्तर को मैप में शामिल करने का दावा

यह विवाद उस घटना से भी जुड़ा बताया जा रहा है जब बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने एक पाकिस्तानी जनरल को उपहार में ऐसी किताब दी थी जिसके कवर पर विवादित नक्शा था जिसमें असम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए थे.सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने इसे "देशद्रोह" करार दिया और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से कार्रवाई की मांग की.

यह भी पढ़ें: 'असम में टैलेंट नहीं...' प्रियांक खड़गे पर भड़के असम के CM हिमंता, बोले- वो अव्वल दर्जे के मूर्ख

कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना की

Advertisement

वहीं, कांग्रेस ने इस विवाद पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बंगाली भाषा और संस्कृति का लगातार अपमान कर रही है. पार्टी नेता गौरव गोगोई ने कहा, "बीजेपी की आईटी सेल ने बार-बार बंगाली संस्कृति का मज़ाक उड़ाया है और अब वे रवींद्रनाथ टैगोर की विरासत को नहीं समझ पा रहे. बंगाली भाषी लोग अब जान चुके हैं कि बीजेपी उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है."

---- समाप्त ----