जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट के अंदर घुसने लगी भीड़, लाठीचार्ज, बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग

असम के लोकप्रिय गायक और 'वॉइस ऑफ असम' के नाम से मशहूर जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए शनिवार रात लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी भीड़ जमा हो गई. जुबीन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय बिना लाइफ जैकेट के निधन हो गया था. उनके निधन की खबर से राज्यभर में शोक की लहर फैल गई है.

अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट पर उमड़ी भारी भीड़

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गायक के प्रशंसक शनिवार रात से ही एयरपोर्ट के बाहर जुटने लगे थे. रात करीब बारह बजे जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष विमान द्वारा गुवाहाटी लाए जाने की सूचना मिली तो भीड़ ने कम से कम दो बैरिकेड तोड़ दिए और एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर बढ़ने लगी. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षाकर्मियों पर पानी की बोतलें भी फेंकी और दो पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

हालांकि पुलिस कार्रवाई और कुछ शांत प्रशंसकों की अपील के बाद स्थिति काबू में आ गई. वहीं एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर कई प्रशंसक जुबीन गर्ग के लोकप्रिय गीत गाते और गिटार बजाते नजर आए.

जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्घेरिटा और दिल्ली में तैनात वरिष्ठ अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे. जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा भी हवाई अड्डे पर मौजूद थीं.

सरकारी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग

रविवार तड़के पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंचा और लगभग डेढ़ घंटे तक उनके निवास पर रखा जाएगा ताकि परिवारजन, विशेषकर उनके 85 साल के बीमार पिता, अंतिम दर्शन कर सकें. इसके बाद पार्थिव शरीर को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों के श्रद्धांजलि देने के लिए अर्जुन भोगेश्वर बरूआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा. राज्य सरकार ने कहा है कि अंतिम संस्कार स्थल तय करने के लिए रविवार शाम को कैबिनेट बैठक की जाएगी.



