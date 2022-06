Assam Floods: असम में बाढ़ से हाहाकार...24 घंटे में 5 हजार से ज्यादा गांवों पर असर, पानी में बह गए दो पुलिसकर्मी

Flood Updates Today 20 June 2022: असम में लगातार बारिश के चलते बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं. असम के कई जिले इस वक्त जलमग्न हैं. लगभग 42,28,157 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. वहीं, अबतक 71 लोगों को बाढ़ और भूस्खलन के चलते जान गंवानी पड़ी है. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मानें तो पिछले 24 घंटे में बाढ़ और भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5,137 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं.

बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं. वहीं, रविवार रात को मध्य असम के नगांव जिले में दो पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी में बह गए.

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कांस्टेबल और एक अधिकारी देर रात बाढ़ का जायजा लेने बाहर निकले थे. इसी दौरान दोनों पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी में बह गए. कांस्टेबल के शव तो बरामद कर लिया गया है, जबकि लापता पुलिस अधिकारी की तलाश अभी जारी है.

14 teams are deployed. In terms of manpower, more than 400 people are deployed: HPS Kandari, Commander, 1st Bn, NDRF on #AssamFloods pic.twitter.com/W5lOV3tKcd