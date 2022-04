जालिमों हम तुम्हारे जुल्म से नहीं डरने वाले....और रो पड़े ओवैसी

हैदराबाद में नमाज के बाद लोगों से बात करते वक्त AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी रो गए. उन्होंने रोते हुए कहा कि खरगोन में मुसलमानों के घर तोड़ दिए, जहांगीरपुरी में उनके साथ हिंसा हुई, लेकिन वे मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं. उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है.

ओवैसी ने आरोप लगाया कि देश में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. उनकी नजरों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर सीधे तौर पर एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि हिम्मत मत खोना आप लोग, जालिमों तुम भी सुनो, मुझे इस मौत से कोई डर नहीं लगता है, हम तुम्हारे जुल्मों से भी नहीं डरने वाले हैं. तुम्हारी हुकूमत भी हमे नहीं डरा सकती है. हम सबर से काम लेंगे, लेकिन मैदान कभी नहीं छोड़ेंगे.

