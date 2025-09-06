scorecardresearch
 

केजरीवाल आज राजकोट पहुंचेंगे, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित, कपास आयात के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्लान

AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल शनिवार शाम गुजरात के राजकोट पहुंचेंगे, जहां वह रविवार को सुरेंद्रनगर में कपास किसानों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे. केजरीवाल केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध करेंगे, जिसमें अमेरिका से आयातित कपास पर ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है.

अरविदं केजरीवाल. (File Photo: PTI)
आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम एक दिवसीय दौरे पर गुजरात के राजकोट पहुंचेंगे. इस दौरान वह रविवार को सुरेंद्रनगर के चोटीला में दोपहर एक बजे कपास के मुद्दे पर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां वह कपास आयात पर ड्यूटी हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करेंगे.

केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पहले भी अपनी चिंता जाहिर की थी. 28 अगस्त को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के कपास किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था.

पहले भी उठाए थे सवाल

उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए अमेरिका से आयात होने वाली कपास पर ड्यूटी हटा दी है. इस फैसले के कारण अमेरिकी कपास भारतीय कपास की तुलना में 15 से 20 रुपये प्रति किलो सस्ती हो जाएगी, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा. केजरीवाल ने सवाल उठाया था, इस स्थिति में भारतीय किसान अपनी कपास कहां बेचेंगे?'

गुजरात लंबे वक्त से कपास उत्पादन में सबसे आगे है. यहां के लाखों किसान अपनी आजीविका के लिए कपास की खेती पर निर्भर हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले से स्थानीय किसानों को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है. केजरीवाल का ये किसान सम्मेलन गुजरात के कपास किसानों को एकजुट करने और उनकी समस्याओं को बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश है.

पांचवां गुजरात दौरा

बता दें कि पिछले तीन महीनों में अरविंद केजरीवाल का ये पांचवां गुजरात दौरा है जो उनकी राज्य में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को दिखाता है. पिछले महीने उन्होंने उत्तर गुजरात में दूध उत्पादकों को संबोधित किया था और उनकी समस्याओं को उठाया था.

दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा

वहीं, गुरुवार को उन्होंने दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों को दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत की. इसके बाद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था.

