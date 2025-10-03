scorecardresearch
 

तिरुपति के ब्रह्मोत्सवम में भक्तों ने बरसाया धन, 1 अक्टूबर तक हुंडी में आए ₹25 करोड़

तिरुमाला तिरुपति मंदिर के ब्रह्मोत्सवम में इस बार 5.8 लाख भक्तों ने दर्शन किए और हुंडी में ₹25.12 करोड़ का चढ़ावा आया. 26 लाख भक्तों को अन्नप्रसादम परोसा गया, 2.4 लाख ने केशदान किया और 28 लाख लड्डू वितरित हुए. कार्यक्रम में 28 राज्यों से 6,976 कलाकार शामिल हुए.

26 लाख भक्तों को परोसा गया अन्नप्रसादम (File Photo: ITG)
तिरुमाला तिरुपति मंदिर के 'ब्रह्मोत्सवम' के आठ दिनों (1 अक्टूबर तक) में हुंडी में ₹25.12 करोड़ का रिकॉर्ड चढ़ावा आया है. इस दौरान 5.8 लाख भक्तों ने श्रीवारु (देवता) के दर्शन किए. यह जानकारी TTD अध्यक्ष बीआर नायडू ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अध्यक्ष बीआर नायडू ने यह घोषणा की है. यह जानकारी उन्होंने गुरुवार को दी. यह धन 1 अक्टूबर तक 'ब्रह्मोत्सवम' के दौरान भक्तों द्वारा चढ़ाया गया. 

यह चढ़ावा ₹25 करोड़ से ज्यादा है. करीब छह लाख भक्तों ने यह चढ़ावा हुंडी (दान पेटी) में चढ़ाया. नायडू ने यह ऐलान तिरुमाला के अन्नमय्या भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की.

TTD के अध्यक्ष बीआर नायडू ने वार्षिक नौ दिन के आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़े अन्य आंकड़े भी सूचीबद्ध किए. उन्होंने बताया कि ब्रह्मोत्सवम के इन आठ दिनों (1 अक्टूबर तक) के दौरान 5.8 लाख भक्तों ने श्रीवारु (देवता) के दर्शन किए हैं. हुंडी की आय ₹25.12 करोड़ रही, जिसे भक्तों ने दान पेटी में अर्पित किया.

अन्नप्रसादम, लड्डू और केशदान

नायडू ने बताया कि इस दौरान 26 लाख भक्तों को अन्नप्रसादम (पवित्र भोजन) परोसा गया. साथ ही, 2.4 लाख से अधिक भक्तों ने केशदान की रस्म के माध्यम से देवता को अपने बाल अर्पित किए. उन्होंने बताया कि इस अवधि में भक्तों को 28 लाख लड्डू (पवित्र मिठाई) बेचे गए.

इसके अलावा, नायडू ने बताया कि ब्रह्मोत्सवम के दौरान सजावट के लिए 60 टन फूल, चार लाख कटे हुए फूल और 90,000 मौसमी फूल इस्तेमाल किए गए. इस धार्मिक उत्सव में 28 राज्यों से 298 मंडलों के 6,976 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं.

