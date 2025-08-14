scorecardresearch
 

Feedback

रांची में बेकाबू ट्रक ने टेंपो को मारी टक्कर, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

रांची में बुधवार देर रात एक बेकाबू ट्रक ने टेंपो को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ टेंपो. (Photo: ITG)
हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ टेंपो. (Photo: ITG)

रांची-पुरुलिया मार्ग पर चमघटी के पास बुधवार रात बेकाबू ट्रक ने एक टेंपो को टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि टेंपो में सवार सभी लोग पश्चिम बंगाल के झालदा से रांची लौट रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया.

पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को रांची-पुरुलिया मार्ग पर चमघटी के पास एक बेकाबू ट्रक द्वारा एक टेंपो को टक्कर मारने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू किया, लेकिन टेंपो में सवार लोगों की नहीं बचाया जा सका.

पश्चिम बंगाल से लौट रहे थे लोग

सम्बंधित ख़बरें

प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)
रेडिसन ब्लू होटल में जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार, गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने मारा छापा 
Ranchi: Lal Khatanga PHC: Impressive building, empty beds!
रांची के इस अस्पताल में न डॉक्टर न मरीज! देखें ग्राउंड रिपोर्ट  
3 महीने में बिजली गिरने, डूबने और सांप के काटने से हुईं 431 मौतें, प्राकृतिक आपदाओं ने जमकर मचाई तबाही 
मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बेल (Photo: PTI)
मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने दी बेल 
हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन को किया याद. (Photo: PTI)
'बाबा का संघर्ष उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था...', पिता शिबू सोरेन को यादकर छलक पड़े हेमंत के आंसू 

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रांची के मौलाना आजाद कॉलोनी के रूप में हुई है. ये सभी लोग एक ही परिवार के रहने वाले थे. ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के झालदा से रांची लौट रहे थे. उसी दौरान ये हादसा हो गया. पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चमघटी के पास रॉन्ग साइड आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक टेंपो को कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और फिर उसे कुचलते हुए कुछ दूरी पर जाकर पलट गया. इस हादसे में टेंपो में सवार सभी लोग दब गए, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement