रांची में बेकाबू ट्रक ने टेंपो को मारी टक्कर, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

रांची-पुरुलिया मार्ग पर चमघटी के पास बुधवार रात बेकाबू ट्रक ने एक टेंपो को टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि टेंपो में सवार सभी लोग पश्चिम बंगाल के झालदा से रांची लौट रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया.

पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को रांची-पुरुलिया मार्ग पर चमघटी के पास एक बेकाबू ट्रक द्वारा एक टेंपो को टक्कर मारने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू किया, लेकिन टेंपो में सवार लोगों की नहीं बचाया जा सका.

पश्चिम बंगाल से लौट रहे थे लोग

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रांची के मौलाना आजाद कॉलोनी के रूप में हुई है. ये सभी लोग एक ही परिवार के रहने वाले थे. ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के झालदा से रांची लौट रहे थे. उसी दौरान ये हादसा हो गया. पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चमघटी के पास रॉन्ग साइड आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टेंपो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक टेंपो को कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और फिर उसे कुचलते हुए कुछ दूरी पर जाकर पलट गया. इस हादसे में टेंपो में सवार सभी लोग दब गए, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement

---- समाप्त ----