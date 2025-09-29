scorecardresearch
 

मेड इन इंडिया लेकिन सुविधाएं यूरोप की ट्रेनों जैसी! जानिए अमृत भारत एक्सप्रेस की खासियत

Amrit Bharat Express अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे कवच सिस्टम, फायर डिटेक्शन, सेमी ऑटोमैटिक कपलर से लैस है. इस ट्रेन में यात्रियों को बेहतर आरामदायक सीट, फास्ट चार्जिंग पोर्ट, दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालय समेत कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जा रही हैं.

अमृत भारत एक्सप्रेस में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं (Photo-ITG)
अमृत भारत एक्सप्रेस में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं (Photo-ITG)

देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के बाद अब किफायती दर पर यात्रा कराने वाली अमृत भारत ट्रेनों का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. जिस तरह वंदे भारत ट्रेनों की जब शुरुआत हुई थी तो यह ट्रेन जबरदस्त चर्चा का विषय बनी थी उसी तरह अब अमृत भारत ट्रेनों (Amrit Bharat Trains) की भी जबरदस्त चर्चा हो रही है.

आइए जानते हैं अमृत भारत ट्रेनें किस रूट पर चल रही हैं और इनकी क्या खासियत है.

अमृत भारत एक्सप्रेस ने यात्रियों एवं विशेषकर मध्यम वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. अमृत भारत एक्सप्रेस अमृत काल की एक विशेष सौगात है, जिसके जरिए आम लोगों को प्रति हजार किलोमीटर ₹500 से कम किराए में ही गैर वातानुकूलित श्रेणी में विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैं.

अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है, जो यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं और किफायती यात्रा का प्रतीक है. इस ट्रेन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिज़ाइन और सुविधाएं हैं. यह स्वदेशी ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की भावना को और मजबूत करती है. इसकी पहचान तीन पहलुओं में निहित है. यात्रियों हेतु उन्नत यात्रा सुविधा, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण के प्रति सजगता. यही कारण है कि यह ट्रेन देश के बदलते स्वरूप की झलक पेश करती है.

कवच सिस्टम से लैस

तकनीकी दृष्टि से भी अमृत भारत एक्सप्रेस अत्यंत सुरक्षित है. कवच सिस्टम से युक्त इस ट्रेन में सेमी ऑटोमैटिक कपलर, क्रैश ट्यूब और ईपी-असिस्टेड ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे आपात स्थिति में तुरंत ब्रेक लग सके. सभी कोच पूरी तरह से सील्ड गैंगवे और वैक्यूम एवेक्यूएशन सिस्टम से युक्त हैं. 

नॉन-एसी कोच में भी फायर डिटेक्शन सिस्टम

अमृत भारत ऐसी पहली ट्रेन है, जिसमें पहली बार नॉन-एसी कोच में फायर डिटेक्शन सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. इसके अलावा टॉकबैक यूनिट और गार्ड रूम में रिस्पॉन्स यूनिट सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं. यात्रा के दौरान आराम का विशेष ख्याल रखा गया है. ट्रेन में सेमी ऑटोमैटिक कपलर का उपयोग किया गया है, जिससे कोच जोड़ते या अलग करते समय झटका या शोर नहीं होता. डिफॉर्मेशन ट्यूब दुर्घटना की स्थिति में झटका कम कर देती है.पुश–पुल तकनीक इसकी रफ्तार बढ़ाने में मदद करती है.

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस के कोचों में कई आधुनिक फीचर जोड़े गए हैं. इसमें फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, आरामदायक सीटें और बेहतर बर्थ सम्मिलित हैं. हर शौचालय में इलेक्ट्रो–न्यूमेटिक फ्लशिंग प्रणाली, ऑटोमैटिक सोप डिस्पेंसर और फायर सप्रेशन सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं. 

इस ट्रेन में दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही, हर यात्री के लिए फास्ट चार्जिंग पोर्ट और पेन्ट्री कार जैसी सुविधाएं यात्रा को और सुखद बनाती हैं. पूर्व मध्य रेल के पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र के मुताबिक, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन उस सोच की परिचायक है, जो दर्शाती है कि अब देश की संरक्षित रेल यात्रा आधुनिक सुविधाओं और किफायती दरों के साथ एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है.

देश में चल रही हैं 15 अमृत भारत ट्रेनें, देखें लिस्ट


1. दरभंगा-आनन्द विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्‍सप्रेस
2. सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्‍सप्रेस
3. राजेन्‍द्रनगर टर्मिनल-नई दिल्‍ली अमृत भारत एक्‍सप्रेस
4. बापूधाम मोतिहारी-आनन्द विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्‍सप्रेस
5. दरभंगा-गोमतीनगर अमृत भारत एक्‍सप्रेस
6. मालदा टाउन-गोमतीनगर अमृत भारत एक्‍सप्रेस
7. सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
8. गया-दिल्‍ली अमृत भारत एक्सप्रेस
9. जोगबनी-ईरोड-जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस
10. सहरसा-छैहरटा (अमृतसर)-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस
11. मालदा टाउन-सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस
12. ब्रह्मपुर-उधना (सूरत) अमृत भारत एक्सप्रेस 
13. मुज़फ़्फ़रपुर-चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस (29 सितंबर)
14. छपरा- दिल्ली (आनन्द विहार टर्मिनल) अमृत भारत एक्सप्रेस (29 सितंबर से)
15. दरभंगा-मदार (अजमेर) अमृत भारत एक्सप्रेस (29 सितंबर से शुरुआत )

