scorecardresearch
 

Feedback

बेहतर पिकअप, अच्छी राइड क्वालिटी, प्रदूषण भी कम... चिंताओं के बीच सरकार ने गिनाए E20 फ्यूल के फायदे

केंद्र सरकार ने कहा है कि E20 ईंधन, जो पेट्रोल और 20% एथनॉल के मिश्रण से तैयार होता है, न सिर्फ वाहनों को बेहतर पिकअप और स्मूद राइड क्वालिटी देता है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी 30% तक घटाता है.

Advertisement
X
केंद्र सरकार ने कहा है कि E20 ईंधन कार्बन उत्सर्जन को भी 30% तक घटाता है. (Photo: Representational)
केंद्र सरकार ने कहा है कि E20 ईंधन कार्बन उत्सर्जन को भी 30% तक घटाता है. (Photo: Representational)

केंद्र सरकार ने कहा है कि E20 ईंधन, जो पेट्रोल और 20% एथनॉल के मिश्रण से तैयार होता है, न सिर्फ वाहनों को बेहतर पिकअप और स्मूद राइड क्वालिटी देता है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी 30% तक घटाता है. सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस ईंधन के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग स्तर पर चिंताएं जताई जा रही हैं.

20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) की शुरुआत को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच, केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसका जोरदार बचाव किया. सरकार ने स्पष्ट कहा कि इस बदलाव से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा और तेल आयात बिल घटेगा, बल्कि वाहनों में बेहतर पिकअप, स्मूद राइड क्वालिटी और E10 ईंधन की तुलना में लगभग 30% कम कार्बन उत्सर्जन भी मिलेगा.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि कुछ वाहन चालकों ने माइलेज घटने और उन इंजनों को नुकसान की आशंका जताई है जो ज्यादा एथनॉल मिश्रण के लिए ट्यून नहीं किए गए हैं.

हालांकि मंत्रालय ने कहा कि ऐसी चिंताओं की आशंका 2020 में ही जताई गई थी और इन्हें सरकार व नीति आयोग की इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी ने विस्तार से परखा था. मंत्रालय के मुताबिक, माइलेज केवल ईंधन के प्रकार पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है- जैसे ड्राइविंग का तरीका, वाहन का रखरखाव, टायर का प्रेशर, एलाइनमेंट और एयर कंडीशनिंग का लोड. E10 वाहनों में दक्षता में जो कमी आई है, वह भी मामूली रही है.

Advertisement

नीति आयोग के एक अध्ययन का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि गन्ने से बने एथनॉल से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 65% कम होता है, जबकि मक्के से बने एथनॉल से यह 50% कम होता है, पेट्रोल की तुलना में.

मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर खराबी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकांश मानकों पर E20 अनुकूल है, और केवल कुछ पुराने वाहनों में रबर पार्ट्स या गैसकेट को जल्दी बदलने की जरूरत पड़ सकती है- जो एक कम लागत वाला काम है और आमतौर पर वाहन की पूरी उम्र में सिर्फ एक बार किया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement