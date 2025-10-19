scorecardresearch
 

Feedback

इटली के मिलान से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल, दिवाली से पहले सैकड़ों यात्री फंसे

एअर इंडिया की मिलान से दिल्ली आने वाली फ्लाइट तकनीकी समस्या के कारण 17 अक्टूबर को रद्द कर दी गई, जिससे दिवाली से पहले सैकड़ों यात्री इटली में फंस गए. एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहराने और भोजन सहित अन्य सहायता प्रदान की.

Advertisement
X
एअर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी समस्या के चलते इटली से उड़ा नहीं भर सकी (File Photo: PTI)
एअर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी समस्या के चलते इटली से उड़ा नहीं भर सकी (File Photo: PTI)

इटली के मिलान से दिल्ली के लिए आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट शुक्रवार को रद्द कर दी गई, जिसके कारण दिवाली से ठीक पहले सैकड़ों यात्री इटली में फंस गए. एयरलाइन ने कहा कि फ्लाइट रद्द करने का कारण तकनीकी समस्या थी. और यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

दरअसल, 17 अक्टूबर को फ्लाइट AI-138 मिलान से दिल्ली आने वाली थी, लेकिन ये विमान उड़ान नहीं भर सका. एअर इंडिया ने कहा कि सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई, हालांकि सीमित उपलब्धता के कारण कुछ यात्रियों को एयरपोर्ट के बाहर ठहराया गया. 

एअर इंडिया और सहयोगी एयरलाइनों के पास सीट की उपलब्धता के आधार पर  यात्रियों के लिए 20 अक्टूबर से फिर से बुकिंग की जा रही है. हालांकि एक केस ऐसा भी है जिसमें एक यात्री का शेंगेन वीज़ा 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, उसे वीज़ा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 19 अक्टूबर को मिलान से रवाना होने वाली किसी अन्य एयरलाइन की उड़ान में जगह दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

air india boeing 787 aircraft multiple defects
'एअर इंडिया के बोइंग-787 विमानों में कई खराबी, उड़ान रोकें', पायलटों के संगठन की 3 मांग 
Air India
कोलंबो से चेन्नई आ रही एअर इंडिया फ्लाइट में बर्ड हिट, सभी 158 यात्री सुरक्षित; DGCA ने जांच शुरू की 
air india flight emergency landing
Air India Flight AI117 में इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव 
Air Indias emergency landing, passengers safe.
एअर इंडिया विमान की इंग्लैंड के बर्मिंघम में क्यों हुई इमरजेंसी लैंडिंग, जानें 
Air India
अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एअर इंडिया फ्लाइट का इमरजेंसी सिस्टम अचानक हुआ एक्टिव 

एअर इंडिया ने कहा कि वह प्रभावित यात्रियों को भोजन और अन्य ज़मीनी सहायता प्रदान कर रही है. एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. एअर इंडिया अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement