इटली के मिलान से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल, दिवाली से पहले सैकड़ों यात्री फंसे

इटली के मिलान से दिल्ली के लिए आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट शुक्रवार को रद्द कर दी गई, जिसके कारण दिवाली से ठीक पहले सैकड़ों यात्री इटली में फंस गए. एयरलाइन ने कहा कि फ्लाइट रद्द करने का कारण तकनीकी समस्या थी. और यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

दरअसल, 17 अक्टूबर को फ्लाइट AI-138 मिलान से दिल्ली आने वाली थी, लेकिन ये विमान उड़ान नहीं भर सका. एअर इंडिया ने कहा कि सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई, हालांकि सीमित उपलब्धता के कारण कुछ यात्रियों को एयरपोर्ट के बाहर ठहराया गया.

एअर इंडिया और सहयोगी एयरलाइनों के पास सीट की उपलब्धता के आधार पर यात्रियों के लिए 20 अक्टूबर से फिर से बुकिंग की जा रही है. हालांकि एक केस ऐसा भी है जिसमें एक यात्री का शेंगेन वीज़ा 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, उसे वीज़ा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 19 अक्टूबर को मिलान से रवाना होने वाली किसी अन्य एयरलाइन की उड़ान में जगह दी गई.

एअर इंडिया ने कहा कि वह प्रभावित यात्रियों को भोजन और अन्य ज़मीनी सहायता प्रदान कर रही है. एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. एअर इंडिया अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

