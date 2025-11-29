scorecardresearch
 
'कांग्रेस तोड़कर एक अलग ग्रुप बनाना चाहता हूं', अहमद पटेल के बेटे की पोस्ट से घमासान, बहन बोली- मुझे इससे दूर रखें

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी. फैसल ने लिखा कि उनकी बहन उनके साथ जुड़ सकती हैं और वे कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नया ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं.

अहमद पटेल के बेटे की पोस्ट से घमासान. (File photo: ITG)
कांग्रेस के दिवंगत दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस से अलग एक 'नए ग्रुप' की शुरुआत करने की बात कही है, जिससे राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है. उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी बहन उनके साथ आ सकती हैं. हालांकि, मुमताज ने अपने भाई के दावों का खंडन कर दिया है और उसके साथ किसी भी ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया है.

फैसला की सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीन शॉर्ट तेज से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'वे कांग्रेस पार्टी को तोड़कर एक नया ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं, जिसका नाम 'कांग्रेस (AP)' रखा जाएगा.'

उन्होंने कहा कि उनकी बहन मुमताज पटेल भी इस ग्रुप में शामिल हो सकती है. वहीं, फैसल की पोस्ट वायरल होने के बाद मुमताज ने तुरंत सोशल मीडिया पर सफाई जा कर अपने भाई के दावे को खारिज कर दिया.

'मेरा किसी पार्टी में शामिल होने का इरादा नहीं'

उन्होंने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'मैं साफ कर दूं कि मेरे किसी भी नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने या किसी नए ग्रुप का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है. '

मुमताज ने कहा कि मेरे भाई के विचार और फैसले पूरी तरह से उनके अपने हैं. उन्होंने अपने भाई के विचारों से खुद को न जोड़ने की अपील करते हुए कहा, 'कृपया मुझे इससे न जोड़ें, धन्यवाद.'

ये घटना ऐसे वक्त उभर कर सामने आई है, जब पार्टी कर्नाटक में आंतरिक कलह और बिहार में चुनावी हार से जूझ रही है.

आपको बता दें कि अहमद पटेल का परिवार लंबे वक्त से कांग्रेस से जुड़ा रहा है. अहमद पटेल गांधी परिवार के करीबी थे. उन्होंने पार्टी को कई चुनाव में जीत दिलाई थी. उनके निधन के बाद उनके बेटे फैसल और बेटी मुमताज पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन फैसल के हालिया पोस्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या परिवार में पार्टी को लेकर मतभेद हैं?.

