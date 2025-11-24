scorecardresearch
 

दिल्ली एयरपोर्ट पर गंभीर चूक! अफगान प्लेन ने टेक-ऑफ रनवे पर कर दी लैंडिंग, बड़ा हादसा टला

दिल्ली के IGIA हवाई अड्डे पर काबुल से आए एयरियाना अफगान के विमान FG 311 ने रविवार को टेक-ऑफ के लिए बने रनवे 29R पर लैंडिंग कर दी. गनीमत ये रही कि उस समय कोई विमान प्रस्थान के लिए कतार में नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था.

गलत रनवे पर उतर गया था अफगान विमान (Reuters Photo)
गलत रनवे पर उतर गया था अफगान विमान (Reuters Photo)

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) पर रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया. काबुल से आ रही एयरियाना अफगान (Ariana Afghan) की एक उड़ान ने गलती से उस रनवे पर लैंडिंग कर दी जो केवल विमानों के उड़ान भरने (टेक-ऑफ) के लिए निर्धारित है.

विमानन प्राधिकरणों ने एयर ट्रैफिक समन्वय में संभावित चूक की जांच शुरू कर दी है. काबुल से आ रही उड़ान FG 311 ने रविवार को दोपहर 12.07 बजे रनवे 29R पर लैंडिंग की. गनीमत ये रही लैंडिंग के समय उस रनवे पर उड़ान भरने के लिए कोई अन्य विमान कतार में नहीं था, जिससे एक बड़ा विमान हादसा टल गया.

आमतौर पर, रनवे 29R को प्रस्थान (Departures) के लिए और 29L को आगमन (Arrivals) के लिए नामित किया गया है, हालांकि संचालन संबंधी जरूरतों और हवा की दिशा के आधार पर बदलाव किए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट पर बरती गई लापरवाही? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने सॉफ्टवेयर ग्लिच पर महीनों पहले दी थी चेतावनी

मौजूदा जांच यह पता लगाने के लिए शुरू की गई है कि एयरबस A310 ट्विन-जेट विमान ने गलती से रनवे पर लैंडिंग की, या यह दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) के निर्देशों पर किया गया था. विमानन प्राधिकरणों ने एयर ट्रैफिक समन्वय में किसी भी संभावित चूक की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.

