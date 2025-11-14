scorecardresearch
 

बिग बॉस में एंट्री, मोहनलाल का सपोर्ट... चर्चित लेस्बियन कपल अदीला–नूरा ने ऐसे बदली समाज की सोच

बिग बॉस मलयालम से चर्चा में आए केरल के लेस्बियन कपल अदीला–नूरा ने समाज की सोच बदल दी है. साइबर बुलिंग से लेकर हाई कोर्ट के फैसले तक, जानें उन दोनों युवतियों की प्रेरक कहानी.

अधिला और नूरा की कहानी फिर एक बार सुर्खियों में है (फोटो- Insta/ITG)
अधिला और नूरा की कहानी फिर एक बार सुर्खियों में है (फोटो- Insta/ITG)

Kerala Lesbian Couple Adhila & Noora: केरल की दो लेस्बियन अदीला नसरीन और नूरा फातिमा इन दिनों चर्चोओं में हैं. वे दोनों सोशल मीडिया पर बदलाव की नई लहर का चेहरा बन चुकी हैं. कभी इन्हें सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा था. लेकिन तीन साल बाद इन दोनों का नाम सर्च करने पर फैन पेज, फैन आर्मी और अनगिनत सपोर्ट पोस्ट देखने को मिल रहे हैं. इसकी वजह है उनका चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस मलयालम में शानदार सफर.

बिग बॉस 7 में कपल बनकर एंट्री
अदीला और नूरा ने हाल ही में खत्म हुए बिग बॉस मलयालम सीजन 7 में हिस्सा लिया. शुरुआत में दोनों ने कपल कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री की, बाद में शो के नियमों के अनुसार इंडिविजुअल कंटेस्टेंट बनकर खेला. नूरा फिनाले से ठीक पहले बाहर हुईं, जबकि अदीला फिनाले वीक की मिड-वीक एविक्शन में बाहर हुईं. यह शो पूरी तरह दर्शकों के वोटों से परिणाम तय करता है, और दोनों को डिजर्विंग सपोर्ट मिला.

एअरपोर्ट पर शानदार स्वागत
अगर कोई यह सोचता है कि सपोर्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित था, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा सबूत है. शो से बाहर आने के बाद दोनों जब कोची लौटीं, तो वहां हजारों फैन्स, फूलों की बारिश और लगातार चीयर्स ने उन्हें चौंका दिया. नूरा खुशी से उछलती दिखीं, जबकि अदीला उसी पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए बेहद भावुक नजर आईं.

सोच बदलने की शुरुआत
सोशल मीडिया पर चर्चाओं में सबसे बड़ी बात यह थी कि केरल जैसे राज्य में, जहां LGBTQ मुद्दों को अक्सर टैबू माना जाता था, अचानक समाज की सोच बदलती दिखी. जब शो में दो कंटेस्टेंट ने होमोफोबिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी के घर में स्वीकार नहीं किया जा सकता. तो पूरा मलयाली ऑडियंस उनके खिलाफ खड़ा हो गया और अदीला–नूरा को ओपन सपोर्ट मिला.

मोहनलाल का स्टैंड बना गेम-चेंजर
शो के होस्ट और मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने उन कंटेस्टेंट्स की ऑन-एयर क्लास लेते हुए अदीला–नूरा को अपने घर आमंत्रित किया. यह केरल समाज में LGBTQIA+ स्वीकृति की दिशा में एक बड़ा सांस्कृतिक संकेत माना गया. लोगों ने नोट किया कि शो में एक लेस्बियन कपल को सामान्य रूप से जीते हुए, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ रहकर, समाज में स्वाभाविक स्वीकृति का रास्ता दिखा दिया.

बिग बॉस में सुनाई गई लव स्टोरी
अदीला ने शो में अपनी लव स्टोरी सुनाई, जो शो की सबसे अधिक देखी गई क्लिप्स में से एक है. इसने लोगों को यह समझने का मौका दिया कि प्यार का रिश्ता किसी भी जेंडर या ओरिएंटेशन पर निर्भर नहीं करता.

अधिला और नूरा ने साल 2022 में हाई कोर्ट से साथ रहने की इजाजत मांगी थी

हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
अदीला और नूरा की कहानी सिर्फ रियलिटी शो की नहीं है, बल्कि संघर्ष की भी है. कभी दोनों को उनके परिवारों ने जबरन अलग कर दिया था. इसके बाद अदीला ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि दो व्यस्क, चाहें उनका जेंडर कुछ भी हो, यदि वे आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पसंद से जीवन जीने की स्वतंत्रता है. यह फैसला देश भर में LGBTQ अधिकारों के संदर्भ में मिसाल बन गया.

स्कूल से शुरू हुई थी दोस्ती
दोनों की मुलाकात सऊदी अरब में स्कूल के दिनों में हुई थी। वे 12वीं क्लास में ही एक-दूसरे से प्यार करने लगी थीं. आज दोनों कोची की एक मल्टीनैशनल आईटी कंपनी में काम करती हैं. साथ रहते हुए, समाज के दबाव, परिवार की रुकावटों और कानूनी लड़ाइयों के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते को बचाए रखा.

अधिला नसरीन और नूरा फातिमा की तस्वीरें काफी वायरल हुई थीं

बिग बॉस के बाद बदली धारणा
शो के बाद सोशल मीडिया पर यह खुलकर सामने आया कि केरल की नई पीढ़ी LGBTQIA+ को लेकर कहीं अधिक सहिष्णु और प्रगतिशील है. लाखों पोस्ट, रील्स और ट्रेंड्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि अदीला–नूरा अब सिर्फ कपल नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन चुकी हैं.

प्यार, संघर्ष और बदलाव की कहानी
साइबर बुलिंग से लेकर हाई कोर्ट की जीत तक, और फिर बिग बॉस हाउस में मिला देशभर का प्यार. अदीला और नूरा की कहानी बताती है कि प्यार के सामने समाज की दीवारें धीरे-धीरे गिर जाती हैं. उनका सफर भारत में LGBTQ अधिकारों के लिए एक नई दिशा तय कर रहा है.

