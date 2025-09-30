scorecardresearch
 

'मुख्यमंत्री जी बदला लेना है तो दफ्तर आओ...', करूर हादसे पर एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो संदेश

विजय ने स्पष्ट किया कि अगर किसी भी तरह का बदला लेने की कोशिश की जाती है, तो वह घर नहीं जाएंगे और अपने दफ्तर में ही डटे रहेंगे. उन्होंने साफ किया कि उनकी राजनीतिक यात्रा अब और अधिक ताकत और साहस के साथ जारी रहेगी.

विजय ने कहा कि समर्थकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी
तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता और अभिनेता विजय ने करूर में हुई भगदड़ पर पहली प्रतिक्रिया दी है. एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है.

विजय ने कहा कि वह इस घटना से गहरे सदमे में हैं. उन्होंने बताया कि किस तरह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया गया और पुलिस विभाग से अनुमति भी मांगी गई, लेकिन इसके बावजूद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई.

विजय ने अपने समर्थकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा कि उन्होंने घटना को राजनीतिक कारणों से बचाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए थे. उन्होंने स्वीकार किया कि इस घटना ने सभी को गहराई से प्रभावित किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद है.

विरोधियों पर साधा निशाना

विजय ने इस घटना के खिलाफ बोलने वाले राजनीतिक दलों की आलोचना की और कहा कि वे लगभग पांच महीनों तक प्रोपेगेंडा टूर चलाते रहे. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी और उनकी पार्टी ने कुछ भी गलत नहीं किया है.

उन्होंने आगे कहा, "मैं भी इंसान हूं. जब इतने सारे लोग प्रभावित हुए हैं, तो मैं उन लोगों को छोड़कर कैसे वापस आ सकता हूं? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई अप्रिय घटना दोबारा न हो..हमने पांच जिलों में प्रचार किया, तो करूर में ऐसा क्यों हुआ? यह कैसे हुआ? लोग सच्चाई जानते हैं और सब कुछ देख रहे हैं." 

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अपील करते हुए, उन्होंने अपने समर्थकों की बजाय ख़ुद को पेश किया. उन्होंने कहा,  "सीएम साहब, अगर बदला लेना है तो मेरे साथ कुछ भी कर लो. उन्हें हाथ मत लगाना. मैं या तो घर पर रहूंगा या अपने ऑफिस में. मेरे साथ जो चाहो करो."

उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा किसी ग़लती के आरोपों को खारिज कर दिया. "हमने इसके अलावा कुछ भी ग़लत नहीं किया. हमने कुछ भी गलत नहीं किया. फिर भी पार्टी नेताओं, दोस्तों और सोशल मीडिया यूज़र्स के नाम एफ़आईआर में दर्ज की जा रही हैं."

