पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े रेप केस में फरार आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक दुष्कर्म मामले में CBI ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी उस्मान अली उर्फ अरा उर्फ मीर उस्मान अली को गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने 12 अगस्त 2025 को आरोपी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इलयचीपुर स्थित एक मस्जिद के पास से दबोचा. आरोपी को आज 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा.

दरअसल, सीबीआई ने यह मामला 30 अगस्त 2021 को दर्ज किया था. आरोप है कि 4 मई 2021 को आरोपी पीड़िता के घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया. यह घटना पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा के दौरान घटित हुई थी.

सीबीआई ने 5 मई 2022 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे तामलुक, पूर्व मिदनापुर के विशेष न्यायाधीश (SC/ST POA अधिनियम) की अदालत में प्रस्तुत किया गया.

जमानत, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और फरारी

आरोपी को 25 सितंबर 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत जमानत मिल गई थी. सीबीआई ने इस जमानत आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की. हालांकि नोटिस भेजने के बावजूद न तो आरोपी और न ही उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ.

इसके बाद 2 अगस्त 2025 को आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया और सीबीआई को आदेश दिया गया कि 13 अगस्त 2025 को उसे अदालत में पेश किया जाए.

सीबीआई टीम ने लगातार प्रयास और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी का लोकेशन ट्रैक किया. जांच में पता चला कि वह गाजियाबाद के इलयचीपुर में एक मस्जिद के पास छिपा हुआ है. वहां दबिश देकर सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

