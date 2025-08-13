scorecardresearch
 

Feedback

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े रेप केस में फरार आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार

सीबीआई ने यह मामला 30 अगस्त 2021 को दर्ज किया था. आरोप है कि 4 मई 2021 को आरोपी पीड़िता के घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया. यह घटना पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा के दौरान घटित हुई थी.

Advertisement
X
CBI ने फरार चल रहे आरोपी उस्मान अली को गिरफ्तार कर लिया है (Representative Photo)
CBI ने फरार चल रहे आरोपी उस्मान अली को गिरफ्तार कर लिया है (Representative Photo)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक दुष्कर्म मामले में CBI ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी उस्मान अली उर्फ अरा उर्फ मीर उस्मान अली को गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने 12 अगस्त 2025 को आरोपी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इलयचीपुर स्थित एक मस्जिद के पास से दबोचा. आरोपी को आज 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा.

दरअसल, सीबीआई ने यह मामला 30 अगस्त 2021 को दर्ज किया था. आरोप है कि 4 मई 2021 को आरोपी पीड़िता के घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया. यह घटना पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा के दौरान घटित हुई थी.

सीबीआई ने 5 मई 2022 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे तामलुक, पूर्व मिदनापुर के विशेष न्यायाधीश (SC/ST POA अधिनियम) की अदालत में प्रस्तुत किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Exposure of a fake Interpol-CBI office in Noida.
नोएडा में फर्जी इंटरपोल-CBI का दफ्तर... ऐसे हुआ भंडाफोड़ 
RRB Gorakhpur
गोरखपुर रेलवे भर्ती में वसूली का खेल, CBI ने पूर्व चेयरमैन और तीन अफसरों पर दर्ज की FIR 
Supreme Court judgment on Nithari case
एक ही साल, तीन बड़ी घटनाएं और आरोपियों की रिहाई... कमजोर पैरवी और सबूतों की कमी से बरी हो गए गुनहगार  
satyender jain arvind kejriwal election rally
सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार केस में CBI की क्‍लीनचिट केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी राहत है? 
Satyender_Jain_CBI
सत्येंद्र जैन के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं, CBI ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट 

जमानत, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और फरारी

आरोपी को 25 सितंबर 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत जमानत मिल गई थी. सीबीआई ने इस जमानत आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की. हालांकि नोटिस भेजने के बावजूद न तो आरोपी और न ही उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ.

Advertisement

इसके बाद 2 अगस्त 2025 को आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया और सीबीआई को आदेश दिया गया कि 13 अगस्त 2025 को उसे अदालत में पेश किया जाए.

सीबीआई टीम ने लगातार प्रयास और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी का लोकेशन ट्रैक किया. जांच में पता चला कि वह गाजियाबाद के इलयचीपुर में एक मस्जिद के पास छिपा हुआ है. वहां दबिश देकर सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement