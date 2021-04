अलविदा रोहित सरदाना: पीएम मोदी सहित दिग्गज हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

आजतक समाचार चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है. रोहित पिछले कुछ वक्त से कोविड से पीड़ित थे, वह उससे उबर ही रहे थे कि शुक्रवार दोपहर को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया. रोहित सरदाना के निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है और अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहा है.



पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया. पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ’रोहित सरदाना बेहद जल्दी हमें छोड़कर चले गए. भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा से भरपूर थे और भावुक थे, रोहित को कई लोगों द्वारा याद किया जाएगा. रोहित के निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है. उनके परिजनों, दोस्तों और चाहने वालों को सांत्वना, ऊं शांति’.

Rohit Sardana left us too soon. Full of energy, passionate about India’s progress and a kind hearted soul, Rohit will be missed by many people. His untimely demise has left a huge void in the media world. Condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2021



राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति की ओर से ट्वीट किया गया कि लोकप्रिय न्यूज़ एंकर तथा वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है. श्री सरदाना के परिवारजनों व प्रशंसकों को मेरी शोक संवेदनाएं.

लोकप्रिय न्यूज़ ऐंकर तथा वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका असामयिक निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्री सरदाना के परिवारजनों व प्रशंसकों को मेरी शोक संवेदनाएं। — President of India (@rashtrapatibhvn) April 30, 2021

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया. अमित शाह ने लिखा, ‘रोहित सरदाना के निधन से दुख पहुंचा है. उनके निधन से देश ने शानदार और निष्पक्ष पत्रकार को खो दिया है. भगवान उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे’.

Pained to learn about Shri Rohit Sardana ji’s untimely demise. In him, the nation has lost a brave journalist who always stood up for unbiased and fair reporting. May God give his family the strength to bear this tragic loss. My deepest condolences to his family and followers. — Amit Shah (@AmitShah) April 30, 2021



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुःखद है. वह जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें.’



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दी है. अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में लिखा कि वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना जी के निधन की दुखद ख़बर स्तब्ध कर देने वाली. ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये दुख सहने का साहस दें.



उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, असम के मंत्री हेमंता बिस्व शर्मा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

आज तक के वरिष्ठ एंकर और देश के जाने माने टीवी पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का कोरोना संक्रमित होने के बाद आकस्मिक निधन, अत्यंत दुःखद।



दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुःख सहने की शक्ति दे भगवान।



शत-शत नमन एवं भावांजलि! pic.twitter.com/ojXtb4Nzc0 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 30, 2021



मीडिया जगत ने भी किया नमन

राज्यसभा सांसद और मीडिया जगत के बड़े नाम सुभाष चंद्रा ने भी रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दी है. सुभाष चंद्रा ने लिखा कि रोहित एक शानदार व्यक्ति थे, मैं उन्हें बेहद मिस करूंगा. वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, कवि कुमार विश्वास, रेडियो जॉकी रौनक ने रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है.

Speechless. May God give strength to the young kids and family.

#RohitSardana Om Shanti pic.twitter.com/klHYqDFfdo — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 30, 2021

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है.