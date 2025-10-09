Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की. वहीं, UP अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संयुक्त कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-III पदों के लिए UPSSSC मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 जारी किया. इन खबरों के अलावा, केदारनाथ यात्रा में इस साल अब तक 16.56 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई. जन सुराज ने ऐलान किया है कि प्रशांत किशोर ख़ुद 11 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनावी प्रचार-प्रसार का शंखनाद करेंगे.

UPSSSC Mains Result 2025: कर्ल्क, जूनियर असिसटेंट परीक्षा का परिणाम जारी, यहां चेक करें अपना स्कोरकार्ड

UP अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संयुक्त कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-III पदों के लिए UPSSSC मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 जारी कर दिया है. यूपीएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट 2025 पीडीएफ के अनुसार, कुल 90,336 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है. उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं.

केदारनाथ यात्रा ने तोड़ा 2024 का रिकॉर्ड, इस साल 16.56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

केदारनाथ यात्रा में इस साल अब तक 16.56 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जो पिछले साल के 16.52 लाख के आंकड़े से ज्यादा है. बुधवार को 5,614 यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए. केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे. अभी यात्रा ख़त्म होने में 15 दिन बाकी हैं और प्रशासन ने सभी ज़रूरी इंतज़ाम पूरे कर लिए हैं.

आपने करुण नायर को देखा होगा... दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने दी साई सुदर्शन को वॉर्निंग

भारत-वेस्टइंडीज़ के बीच दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डेशोट ने साई सुदर्शन को वॉर्निंग दी है. डोशेट ने कहा कि सुदर्शन के पास ख़ुद को साबित करने के लिए अधिक समय नहीं है. उन्होंने कहा, 'टीम मैनेजमेंट को उन पर भरोसा है, लेकिन ये भी सच है कि टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है.'

IND vs SA: भारतीय टीम की पारी लड़खड़ाई, जेमिमा रोड्रिग्स खाता खोले बिना आउट

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया. इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ. तेज़ गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर की जगह ऑलराउंडर अमनजोत कौर को भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में जगह मिली है.

अचानक स्‍टॉक मार्केट में आज क्‍यों आई तेजी? 12% तक चढ़े शेयर, सभी सेक्‍टर्स रहे ग्रीन

भारतीय शेयर बाज़ार गुरुवार को तेज़ी के साथ बंद हुआ. कारोबार के अंत में निफ्टी 135 अंक चढ़कर 25181 पर क्‍लोज़ हुआ, तो वहीं सेंसेक्‍स 398 अंक चढ़कर 82172 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक 173 अंक चढ़कर 56192 पर पहुंच गया. इस दौरान BSE के टॉप 30 शेयर में से 6 शेयर गिरावट पर रहे, बाकी 24 शेयरों में तेज़ी देखी गई.

रोहित-कोहली का वर्ल्ड कप 2027 में खेलना तय... सारी अटकलों पर कैप्टन शुभमन ग‍िल ने लगाया ब्रेक

भारत के नए ODI कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा दिलाया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह टीम का हिस्सा हैं. वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले गिल ने कहा कि दोनों का अनुभव, कौशल और टीम में योगदान बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने रोहित से सीखे गए गुणों जैसे शांति और टीम भावना को अपनाने की बात भी साझा की.

पंजाब में बनेंगे 3,100 आधुनिक खेल मैदान, CM भगवंत मान बोले- आज का दिन ऐतिहासिक

पंजाब के CM भगवंत मान ने ऐलान किया है कि राज्य में 3,000 से ज्यादा आधुनिक खेल मैदान बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिल सकें. इस योजना के तहत हर ज़िले में कई स्तरों पर फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और एथलेटिक्स ग्राउंड विकसित किए जाएंगे. राज्य सरकार पहले ही कई ज़िलों में रूरल स्टेडियम मिशन शुरू कर चुकी है.

कौन हैं हंगरी के वो लेखक... जिन्हें मिलेगा साहित्य का नोबेल प्राइज

साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्जनाहोरकाई को दिया जाएगा. यह सम्मान उनके उपन्यास हर्श्ट 07769 के लिए दिया जा रहा है. हर्श्ट 07769 को सामाजिक अराजकता, हिंसा और आगजनी से घिरे एक छोटे से थुरिंजियन शहर के सटीक चित्रण के कारण "एक महान समकालीन जर्मन उपन्यास" कहा गया है.

कर्नाटक में महिलाओं को हर महीने मिलेगी एक दिन की पेड पीरियड लीव, कैबिनेट से मिली मंजूरी

कर्नाटक सरकार की कैबिनेट बैठक में मैन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी-2025 को मंज़ूरी दे दी गई है. नई नीति के तहत राज्यभर में काम करने वाली सभी महिलाओं को हर महीने एक दिन की सवेतन (पेड) पीरियड लीव मिलेगी. ये सुविधा केवल सरकारी कर्मचारी महिलाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि निजी संगठनों में कार्यरत महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा.

