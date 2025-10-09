प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को अपनी पहली सूची जारी कर दी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई. हालांकि, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर खुद मौजूद नहीं थे.

जन सुराज की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान 51 उम्मीदवारों की पहली और अंतिम सूची जारी की.

जन सुराज ने ऐलान किया है कि प्रशांत किशोर खुद 11 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनावी प्रचार-प्रसार का शंखनाद करेंगे. यह कदम दर्शाता है कि जन सुराज अब अपनी राजनीतिक यात्रा को चुनावी मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है. देखें लिस्ट:-

