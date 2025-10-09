scorecardresearch
 

Feedback

प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

Bihar Assembly Election 2025: जन सुराज ने ऐलान किया है कि प्रशांत किशोर खुद 11 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनावी प्रचार-प्रसार का शंखनाद करेंगे.

Advertisement
X
प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे.(File Photo:ITG)
प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे.(File Photo:ITG)

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को अपनी पहली सूची जारी कर दी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई. हालांकि, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर खुद मौजूद नहीं थे.

जन सुराज की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान 51 उम्मीदवारों की पहली और अंतिम सूची जारी की. 

जन सुराज ने ऐलान किया है कि प्रशांत किशोर खुद 11 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनावी प्रचार-प्रसार का शंखनाद करेंगे. यह कदम दर्शाता है कि जन सुराज अब अपनी राजनीतिक यात्रा को चुनावी मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है. देखें लिस्ट:-

सम्बंधित ख़बरें

opinion peace on prashant kishor
क्या सत्तापक्ष पर प्रशांत किशोर का आक्रामक रहना तेजस्वी के लिए चिंता का सबब है? 
jan suraaj party, prashant kishor
बिहार चुनावः जन सुराज की पहली लिस्ट में होगा PK का नाम? कहां से लड़ेंगे चुनाव 
Fact Check
फैक्ट चेक: चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने कुशवाहा समाज को धमकाया? नहीं, ये वीडियो एडिटेड है 
The date of change in Bihar, the talk of peoples governance.
'बंधुआ मजदूरी के..', चुनाव तारीखों पर बोले प्रशांत किशोर 
Bhupesh Baghel
'धमकी से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस तय करेगी', महागठबंधन में CM फेस पर बोले भूपेश बघेल 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement