UPSSSC Mains Result 2025: कर्ल्क, जूनियर असिसटेंट परीक्षा का परिणाम जारी, यहां चेक करें अपना स्कोरकार्ड

UPSSSC Mains Result: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संयुक्त कनिष्ठ सहायक (Combined Junior Assistant), कनिष्ठ लिपिक (Junior Clerk) और सहायक स्तर-III (Assistant Grade-III) पदों के लिए UPSSSC मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, "विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2023, संयुक्त कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-III मुख्य परीक्षा (पी.ए.पी.-2022)/07 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा (मुख्य) के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन अगले चरण के लिए किया जाएगा. अपना परिणाम देखने के लिए यहां क्लिक करें. 28/10/2025 तक उपलब्ध." अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

UPSSSC मुख्य परीक्षा परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकेंगे:

Step 1: UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

Step 2: होम पेज पर उपलब्ध "व्हाट्स न्यू" लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: एक नया पेज खुलेगा जहाँ उम्मीदवारों को पहले लिंक पर क्लिक करना होगा.

Step 4: फिर से एक नया पेज खुलेगा जहाँ उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.

Step 5: सबमिट पर क्लिक करें और आपका परिणाम प्रदर्शित होगा.

Step 6: परिणाम देखें और पेज डाउनलोड करें.

Step 7: आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

UPSSSC जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क मेन्स के लिए पीडीएफ स्कोरकार्ड प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी. यूपीएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट 2025 पीडीएफ के अनुसार, कुल 90,336 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और अब टाइपिंग टेस्ट के लिए आगे बढ़ने के पात्र हैं.

---- समाप्त ----