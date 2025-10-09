scorecardresearch
 

अचानक स्‍टॉक मार्केट में आज क्‍यों आई तेजी? 12% तक चढ़े शेयर, सभी सेक्‍टर्स रहे ग्रीन

कल की गिरावट के बाद शेयर बाजार गुरुवार को तेजी पर बंद हुआ. सेंसेक्‍स करीब 400 अंक चढ़कर बंद हुआ और निफ्टी भी 135 अंक चढ़कर क्‍लोज हुआ. आईटी शेयरों में सबसे ज्‍यादा तेजी देखी गई.

शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: Pixabay)
दिवाली से पहले शेयर बाजार गुलजार दिखाई दे रहा है. कल गिरावट के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी पर बंद हुआ. निफ्टी और सेंसेक्‍स के शेयरों में अच्‍छी खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी 135 अंक चढ़कर 25181 पर क्‍लोज हुआ, तो वहीं सेंसेक्‍स 398 अंक चढ़कर 82172 पर पहुंच गया. निफ्टी बैंक 173 अंक चढ़कर 56192 पर पहुंच गया. 

BSE के टॉप 30 शेयर में से 6 शेयर गिरावट पर रहे, बाकी 24 शेयरों में तेजी देखी गई. एक्सिस बैंक, टाइटन, टाटा मोटर्स और HDFC Bank के शेयर में आज मामूली गिरावट देखी गई. तेजी की बात करें तो टाटा स्‍टील और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में 2.5 फीसदी के करीब तेजी रही. 

क्‍यों आई मार्केट में आज तेजी? 

  • प्रमुख वैश्विक खदानों में आपूर्ति बाधित होने के बीच बेस मेटल की कीमतों में तेजी के कारण धातु शेयरों में 2.2% की तेजी आई और खास इंडेक्‍स में बढ़त दर्ज की गई.
  • हैवीवेट आईटी इंडेक्‍स 1.1% चढ़ा, जिससे छह सत्रों से चली आ रही इसकी बढ़त का सिलसिला लगभग 6% तक पहुंच गया. TCS सितंबर तिमाही की आय जारी होने से पहले 1.1% चढ़ गई. 
  • व्‍यापक बाजारों में भी मजबूती रही, मिड कैप और स्‍माल कैप इंडेक्‍स 1 फीसदी और 0.6 फीसदी चढ़ा. 
  • रुपया में आज तेजी देखने को मिली, जबकि डॉलर इंडेक्‍स में गिरावट आई. वहीं क्रूड ऑयल के दाम में भी कमी देखने को मिला. 
  • ग्‍लोबल सेंटीमेंट भी हल्‍का हुआ है, जो भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव है. साथ ही विदेशी निवेशकों के खरीदारी के भी संकेत मिल रहे हैं. 

12 फीसदी तक चढ़े ये शेयर
डायनामेटिक टेक के शेयर आज 12 प्रतिशत चढ़कर 7663 रुपये पर पहुंच गए. जिंदल वर्ल्‍ड वाइड के शेयर में 10 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी रही. Sandur Manganese & Iron Ores का शेयर 9 फीसदी से ज्‍यादा उछला. ब्‍लैकबक का शेयर 9 फीसदी चढ़कर बंद हुआ. 

सभी सेक्‍टर में रही तेजी
एनएसई पर सभी सेक्‍टर्स में आज तेजी रही, कोई भी सेक्‍टर लाल निशान पर नहीं था. ऑटो से लेकर फॉर्मा और बैंक से लेकर टेलीकॉम तक सभी सेक्‍टर्स ने ग्रीन जोन में कारोबार किया. सबसे ज्‍यादा उछाल मेटल और आईटी सेक्‍टर में रही. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

लेटेस्ट

