कौन हैं हंगरी के वो लेखक... जिन्हें मिलेगा साहित्य का नोबेल प्राइज

साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्जनाहोरकाई को दिया जाएगा. यह सम्मान उनके उपन्यास हर्श्ट 07769 के लिए दिया जा रहा है. हर्श्ट 07769 को सामाजिक अराजकता, हिंसा और आगजनी से घिरे एक छोटे से थुरिंजियन शहर के सटीक चित्रण के कारण "एक महान समकालीन जर्मन उपन्यास" कहा गया है

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 1954 में हंगरी की रोमानियाई सीमा के पास, ग्युला नामक छोटे से कस्बे में जन्मे क्राज़्नाहोरकाई अपने लंबे, जटिल वाक्यों और दार्शनिक गहराई के लिए जाने जाते हैं. उनकी रचनाओं की तुलना अक्सर फ्रांज काफ्का और थॉमस बर्नहार्ड की रचनाओं से की जाती है, जिनमें बेतुकेपन, विचित्र कल्पना और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण का मिश्रण होता है.

नोबेल समिति ने बताया महान लेखक

नोबेल समिति ने क्रासज़्नहोरकाई को मध्य यूरोपीय परंपरा का एक महान महाकाव्य लेखक बताया. उनका लेखन काफ्का से थॉमस बर्नहार्ड तक फैला हुआ है. क्रासज़्नहोरकाई को जिस उपन्यास के लिए नोबल पुरस्कार मिला है. वो जोहान सेबेस्टियन बाख की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित उपन्यास है. यह बताता है कि किस तरह इंसानों की फिलिंग में आतंक और सौंदर्य एक साथ मौजूद रहते हैं.

पुरस्कार के साथ मिलेगा इतना पैसा

साहित्य नोबल पुरस्कार के साथ ही इन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (£870,000) प्राप्त होंगे. इस अवार्ड के लिए लास्जलो के साथ चीन की लेखिका कैन जू भी प्रबल दावेदार थी. कैन जू पिछले साल भी प्रबल दावेदार थी, लेकिन पिछले साल यह पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को मिला था.

नोबल पुरस्कार विजेता लेखक के काम

क्रास्ज़्नहोरकाई को पहली बार 1985 में अपनी पहली फिल्म स्ट्नटांगो (सतन्तांगो) से अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली, जो एक ढहते हुए हंगरी गांव के जीवन का एक निराशाजनक लेकिन काव्यात्मक चित्रण था.

साहित्य में 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता लास्जलो क्रास्ज़्नाहोरकाई भी ईस्ट को लेकर अधिक चिंतनशील, सूक्ष्म रूप से संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं. इसका परिणाम चीन और जापान की उनकी यात्राओं से उत्पन्न गहरे प्रभावों से प्रेरित रचनाओं की एक श्रृंखला है.

एक सीक्रेट गार्डेन की खोज पर आधारित, उनका 2003 का उपन्यास 'एज़्ज़क्रोल हेगी, डेल्रोल टो, न्युगाट्रोल उताक, केलेट्रोल फोल्यो' (उत्तर में एक पर्वत, दक्षिण में एक झील, पश्चिम में रास्ते, पूर्व में एक नदी') शक्तिशाली काव्यात्मक अंशों वाली एक रहस्यमयी कहानी है जो क्योटो के दक्षिण-पूर्व में घटित होती है.

