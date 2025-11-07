scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर ATC सिस्टम में तकनीकी खराबी से उड़ान संचालन प्रभावित हुआ. वहीं, BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को वेन्यू चुना.

तकनीकी खराबी के बाद स्पाइसजेट ने जारी की सलाह (File Photo: ITG)
तकनीकी खराबी के बाद स्पाइसजेट ने जारी की सलाह (File Photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई. वहीं, BCCI ने अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को वेन्यू के रूप में शॉर्टलिस्ट किया है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं उड़ान भर पा रहीं फ्लाइट्स, ATC सिस्टम में तकनीकी खराबी, 100 उड़ानों में देरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई. खामी आने की वजह से उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. 

अहमदाबाद में होगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल... इन ट‍ियर-1 शहरों को भी म‍िली मेजबानी, बेंगलुरु का नाम गायब

BCCI ने अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को वेन्यू के रूप में शॉर्टलिस्ट किया है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा. महिला ODI वर्ल्ड कप की लिस्ट से पहले ही बाहर किए जाने के बाद बेंगलुरु इस बार भी वेन्यू की सूची में जगह नहीं बना पाया है.  

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, 'गैस चैंबर' में हुई तब्दील... कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में AQI  ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच चुका है. दिल्ली के आनंद विहार में AQI 332, चांदनी चौक में 354, अशोक विहार में 322, और ITO पर 337 दर्ज किया गया है.

अगले साल भारत आएंगे ट्रंप! व्यापार वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि PM मोदी के साथ उनकी बातचीत 'बहुत अच्छी' चल रही है. उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं. इससे पहले बुधवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने भारत को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया था.


वरिष्ठ IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को गुरुवार को झारखंड का कार्यवाहक महानिदेशक पुलिस नियुक्त किया गया है. ये नियुक्ति अनुरा-ग गुप्ता के डीजीपी पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुई है. तदाश मिश्रा 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. तदाशा मिश्रा को ये पद वरिष्ठता के आधार पर और प्रशासनिक आवश्यकता के कारण दिया गया है.

मशहूर सिंगर-एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस और गायिका सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर 2025 को मुंबई के नानावती अस्पताल में कार्डिएक अरेस्ट के कारण निधन हो गया. सुलक्षणा एक्ट्रेस विजेता पंडित और म्यूजिक कम्पोजर जोड़ी जतिन-ललित की बहन थीं. ललित पंडित ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है. सुलक्षणा पंडित का अंतिम संस्कार, 7 नवंबर की दोपहर को किया जाएगा.


UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरिया के राष्ट्रपति से हटाए प्रतिबंध, जल्द ट्रंप से मिलेंगे अहमद अल-शरा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर मतदान कर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं. ये कदम सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बैठक से ठीक पहले उठाया गया है. ट्रंप ने मई में घोषणा की थी कि वो सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाएंगे.

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव: चारों सीटों पर लेफ्ट ने मारी बाजी

दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट गठबंधन ने चारों सीटों पर जीत हासिल की है. अध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवार अदिति मिश्रा ने ABVP के विकास को 449 मतों से हराया. उपाध्यक्ष पद पर गोपिका बाबू﻿ ने जीत दर्ज की, जबकि सुनील यादव﻿ और दानिश अली﻿ ने क्रमशः महासचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर जीत हासिल की.

अमेरिका में शटडाउन से हवाई यात्रा प्रभावित, न्यूयॉर्क-शिकागो समेत 40 एयरपोर्ट्स पर 10% फ्लाइट होंगी कम

अमेरिकी सरकार के लंबे वक्त से चले आ रहे शटडाउन के कारण न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, शिकागो समेत 40 व्यस्त एयरपोर्ट्स पर शुक्रवार से फ्लाइट में 10% की कटौती की जाएगी. संघीय विमानन प्रशासन ने कहा कि उन्होंने ये कदम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर दबाव कम करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है. संघीय विमानन के इस फैसले से लाखों यात्री प्रभावित हो सकते हैं.

जब-जब बिहार में 5% से ज्यादा बढ़ी वोटिंग, बदल गई सरकार... पहले चरण में 8% का इजाफा किसके लिए टेंशन

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 ज़िलों की 121 सीटों पर उतरे 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

---- समाप्त ----
