वरिष्ठ IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को गुरुवार को झारखंड का कार्यवाहक महानिदेशक पुलिस नियुक्त किया गया है. ये नियुक्ति अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुई है. एक सरकारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है.

अधिसूचना में कहा गया, 'झारखंड के गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव तदाशा मिश्रा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक उनके मौजूदा वेतनमान में झारखंड, रांची का प्रभारी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया जाता है.'

1994 बैच कीं IPS अधिकारी हैं तदाशा

तदाश मिश्रा 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. तदाशा मिश्रा को ये पद वरिष्ठता के आधार पर और प्रशासनिक आवश्यकता के कारण दिया गया है.

अगुरान गुप्ता का VRS मंजूर

इस बीच सरकार ने अनुराग गुप्ता द्वारा डीजीपी पद से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है. अधिसूचना में कहा गया, '1990 बैच के आईपीएस अनुराग गुप्ता द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए दिया गया आवेदन स्वीकार कर लिया गया है. गुप्ता को 6 नवंबर 2025 से सेवानिवृत्त माना जाएगा.'

वहीं, पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता को झारखंड डीजीपी के पद से हटा दिया था. इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें नवंबर 2024 में अतिरिक्त डीजीपी नियुक्त किया था. 3 फरवरी को राज्य सरकार की अधिसूचना से उन्हें डीजीपी बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी नियुक्ति पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की चयन एवं नियुक्ति नियम 2025 के नियम 10(1) के अनुरूप होगी. केंद्र सरकार के अनुसार, वे 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके थे.

केंद्र ने डीजीपी के रूप में गुप्ता का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर आपत्ति जताई थी और इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था.

