दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, 'गैस चैंबर' में हुई तब्दील... कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

ठंड के दस्तक के साथ दिल्ली-एनसीआर एक फिर से गैस चैंबर बन गया है. प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच चुका है.

हर साल की तरह इस बार भी सरकार की प्रदूषण नियंत्रण नीतियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए कई जगहों पर सेंसरों के आसपास पानी का छिड़काव या कृत्रिम सफाई की जाती है, जिससे वास्तविक प्रदूषण स्तर छिप जाता है.

दिल्ली के आनंद विहार में AQI 332, चांदनी चौक में 354, अशोक विहार में 322, और ITO पर 337 दर्ज किया गया है. वहीं, एनसीआर क्षेत्र में नोएडा के सेक्टर 125 में 292, सेक्टर 62 में 279, और सेक्टर 1 में 275 रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे का संकेत है.

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली का वायु संकट अब केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है. जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, जबकि सरकारी कदम न के बराबर दिखाई दे रहे हैं.

राजधानी गैस चैंबर बनी

क्या है दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों की हालत?

अक्षरधाम इलाके के आसपास की हवा भी जहरीली हो चुकी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 329 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

#WATCH | Visuals around Akshardham as air quality remains deteriorated in Delhi. CPCB (Central Pollution Control Board) claims that AQI (Air Quality Index) around the area is 329, categorised as 'Very Poor'. pic.twitter.com/7jVnPvAdp9 — ANI (@ANI) November 7, 2025

लोदी रोड, AIIMS और सफदरजंग अस्पताल के आसपास की हवा की गुणवत्ता में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 222 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.

#WATCH | Visuals around Lodhi Road, AIIMS and Safdarjung Hospital as air quality remains deteriorated in Delhi. CPCB (Central Pollution Control Board) claims that AQI (Air Quality Index) around the area is 222, categorised as 'Poor'. pic.twitter.com/Gh1ALvBdaI — ANI (@ANI) November 7, 2025

कर्तव्य पथ पर सुबह टहलने निकले लोग अब प्रदूषण के असर को महसूस कर रहे हैं. सुबह सैर पर निकले श्रीकृष्ण ने कहा, “पिछले दो-तीन दिनों में ठंड बढ़ी है और तापमान गिरने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है. अब स्थिति इतनी खराब है कि इसे युद्धस्तर पर नियंत्रित करने की जरूरत है.”

#WATCH | Sri Krishna, on his morning walk at Kartavya Path, says, "It has become colder in the last 2-3 days and as the temperature is dropping, the pollution level is rising...Pollution is so high that it should be tackled on a war footing, as much as possible..."



Sadhna says,… https://t.co/Zd0amexzA4 pic.twitter.com/hGIko0H5ih — ANI (@ANI) November 7, 2025

दिल्ली में प्रदूषण का असर अब सुबह की सैर और साइक्लिंग करने वालों पर साफ दिखने लगा है. कर्तव्य पथ पर साइक्लिंग कर रहे प्रदीप तिवारी ने कहा कि हवा की स्थिति हर दिन बदलती है, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिला है.



उन्होंने कहा, “मैं रोज साइक्लिंग करता हूं. कुछ दिन हवा थोड़ी साफ रहती है, लेकिन फिर अचानक बहुत खराब हो जाती है. कल स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन आज फिर हवा बेहद प्रदूषित है. मेरी आंखों में पानी आ रहा है और जलन महसूस हो रही है.”

#WATCH | Pradeep Tiwari, cycling at Kartavya Path, says, "I cycle regularly. The pollution level gets very high on a few days. Yesterday, it was better. Today, it is bad. You can see my eyes watering, I can feel irritation in my eyes. But there seems to be no permanent solution… https://t.co/Zd0amexzA4 pic.twitter.com/hZDc5h8K4q — ANI (@ANI) November 7, 2025



प्रदीप तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं रही. उन्होंने कहा, “इसके लिए किसान भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, लेकिन जनता भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती. सरकार अपना काम करेगी, पर असली बदलाव तभी आएगा जब लोग खुद जागरूक होंगे.” उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि जितना हो सके मास्क पहनें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि यह हवा “न तो हमारे लिए अच्छी है और न ही किसी और के लिए.”

