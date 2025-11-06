मशहूर सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस और गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है. 71 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के नानावती अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली. सुलक्षणा एक्ट्रेस विजेता पंडित और म्यूजिक कम्पोजर जोड़ी जतिन-ललित की बहन थीं. सिंगर के भाई ललित पंडित ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है. ललित ने बताया कि बहन सुलक्षणा पंडित का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते 6 नवंबर रात 8 बजे हुआ. उनका अंतिम संस्कार, 7 नवंबर की दोपहर को किया जाएगा. इस खबर के आने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया है.

सुलक्षणा पंडित ने न सिर्फ फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी बल्कि अपनी सिंनिंग के जरिए भी उन्होंने लोगों के दिलों को जीता था. सुलक्षणा पंडित का जन्म 1954 में हुआ था और वे एक संगीत-परिवार से ताल्लुक रखती थीं. उनके चाचा महान शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज थे. उनकी तीन बहनें और तीन भाई हैं, जिनमें भाई जतीन-ललित जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध संगीतकार बने.

सुलक्षणा ने महज नौ साल की उम्र से संगीत की राह पकड़ ली थी. 1967 में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा. 1975 में फिल्म 'संकल्प' में गाने 'तू ही सागर है तू ही किनारा' के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड से नवाजा गया था. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई. उन्होंने 1970-80 के दशक में 'उलझन', 'संकोच', 'अपनापन' और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में काम किया. उनका करियर एक्टिंग और गायिकी दोनों में समृद्ध रहा, मगर बाद में उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में मुश्किलों का सामना भी उन्हें करना पड़ा.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुलक्षणा पंडित ने कभी शादी नहीं की. उनके और एक्टर संजीव कुमार के बीच एक अनकही कहानी रही, जिसने उनकी जिंदगी में गहरा असर डाला था. ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 6 नवंबर को ही संजीव कुमार की पुण्यतिथि होती है. अब इसी दिन सुलक्षणा ने भी दुनिया को अलविदा कहा है. इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों और आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. उनके जाने से फिल्म और संगीत जगत को एक भारी नुकसान हुआ है. सुलक्षणा पंडित की मधुर आवाज हमेशा चाहनेवाले याद करेंगे.

