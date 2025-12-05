Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 5 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वहीं, डीजीसीए ने इंडिगो को FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस) मानदंडों के कुछ प्रावधानों से 10 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी एकमुश्त छूट दी है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह...', PM मोदी और पुतिन के साझा बयान की बड़ी बातें

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो भारत को बिना किसी तरह की रोक-टोक के तेल की सप्लाई करना जारी रखेगा. पीएम मोदी ने भी भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया. इस दौरान दोनों नेताओं ने विजन 2030 डॉक्यूमेंट पर साइन किए.

खत्म होगा IndiGo संकट! DGCA ने दी रोस्टर नियमों में ढील, इसी पर हो रहा था विवाद

डीजीसीए ने इंडिगो को FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस) मानदंडों के कुछ प्रावधानों से 10 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी एकमुश्त छूट दी है. ये छूट रात की ड्यूटी (0000-0500) और रात की ड्यूटी को अव्यवस्थित करने वाले ऑपरेशन से संबंधित मामलों पर दी गई है. वहीं, इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से 5 दिसंबर 2025 की सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी.

कामगारों की आवाजाही, यूरिया प्रोडक्शन, मेडिकल एजुकेशन... रूस-भारत में हुए 7 समझौते

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस वार्ता के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत में कई समझौतों पर सहमति बनी है. इन समझौतों में प्रवासन, हेल्थकेयर, मेडिकल एजुकेशन, खाद्य सुरक्षा, शिप बिल्डिंग, केमिकल और फर्टिलाइजर्स जैसे मुद्दें शामिल हैं.

पुतिन के दौरे पर भारत का तोहफा, रूसी नागरिकों को फ्री मिलेगा 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निशुल्क ई-टूरिस्ट वीज़ा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा जारी करेगा. PM मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के लिए बहुत ज़रूरी है. इस संबंध में दो समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं.

UP: दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 50000 का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे, अब्दुल्ला आज़म को दो पासपोर्ट और पैन-कार्ड के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही उस पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला 2019 का है, जब भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम और अन्य पर धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कराया था.

रेलवे में दी जाएगी 1.2 लाख लोगों की नौकरियां... इन पदों पर आवेदन भी हुए शुरू

भारतीय रेलवे ने साल 2024-25 के लिए 1 लाख 20 हजार 579 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है उनमें RPF में सहायक लोको पायलट, तकनीशियन, उप-निरीक्षक, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिक असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ आदि पद शामिल हैं.

रतन टाटा की सौतेली मां का निधन... 95 साल की थीं, Lakme और ट्रेंट को बनाने में बड़ी भूमिका

स्वर्गीय रतन टाटा की सौतेली मां और Tata Trust के चेयरमैन नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा का शुक्रवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 95 साल की उम्र में निधन हो गया है. सिमोन टाटा ने लैक्मे को भारत के टॉप फैशन ब्रांड बनाने में एक खास भूमिका निभाई है. नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा ने कई परोपकारी काम भी किए हैं.

रेपो रेट में कटौती ही नहीं, RBI ने कर दिया ये भी बड़ा ऐलान... नहीं रुकेगा भारत!

RBI की मौद्रिक नीति की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ अनुमान को संशोधित कर दिया गया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने MPC के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि GDP के लिए 6.8% के पूर्व अनुमान की तुलना में 7.3% का नया अनुमान रखा गया है. मल्‍होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था का प्रदर्शन उम्‍मीदों से बेहतर है.

कश्मीरी वाजवान, रूसी डिश... जानिए शाही दावत में पुतिन को क्या-क्या परोसा जाएगा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार शाम को PM मोदी के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा शुरू की. शुक्रवार यानी आज दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में एक शाही भोज (डिनर) रखा गया है. इस शाही भोज में बिजनेस, पॉलिटिक्स और कल्चर समेत अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियों को इस भोज में आमंत्रित किया गया है.

MP सरकार हवाई किराए में रोजाना ₹21 लाख खर्च रही, एक घंटे का रेट ₹5 लाख से ज्यादा

MP विधानसभा में पेश ताज़ा आंकड़ों के अनुसार CM मोहन यादव के कार्यकाल में सरकार किराए के विमान और हेलीकॉप्टरों पर प्रतिदिन करीब 21 लाख रुपए खर्च कर रही है. ये जानकारी कांग्रेस विधायकों प्रताप ग्रेवाल और पंकज उपाध्याय के सवालों के जवाब में सामने आई है. इस तरह CM यादव के कार्यकाल में हवाई किराए में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है.



